Суммарное снижение стоимости акций и облигаций, которые торгуются на биржах по всему миру, в октябре 2018 года достигло $5 трлн, подсчитала газета The Wall Street Journal. Октябрьское падение затронуло не только рынок акций, но и облигаций. Одновременное обесценивание этих ценных бумаг происходит крайне редко.

В результате инвесторы лишились возможности переждать волнения на рынке в защитных активах, к которым традиционно относят государственные облигации. Годовое снижение государственных казначейских бумаг и облигаций инвестиционного уровня составило 9,7% и 4% соответственно. Это третье по величине падение с 1970 года, отметили в Bank of America Merrill Lynch, сообщает RBC.

Традиционный инвестиционный портфель, состоящий на 60% из акций и на 40% из облигаций, подешевел за октябрь на 3,5%, а с начала года — на 1,5%, подсчитал Лука Паолини, главный стратег по рынку в Pictet Asset Management. Даже инвестпортфели, укомплектованные на 75% облигациями и на 25% акциями, упали в цене на 2% в октябре и на 1,3% с начала года. Теперь инвесторам негде «укрыться» от снижения рынков, подытожил Паолини.

Сначала опасения по поводу того, что американская экономика находится на грани перегрева, спровоцировали рост доходности облигаций. Это, в свою очередь, вызвало первую волну снижения на рынке акций.

Затем замедление роста гигантов интернет-отрасли Amazon и Google наряду с угрозой торговой войны между США и Китаем усилило давление и на рынки акций и облигаций в глобальном масштабе. В дополнение к этому обострилась геополитическая ситуация в связи с вероятностью выхода Италии из Евросоюза. На глобальное снижение котировок повлияло и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

Наконец, появившиеся данные о замедлении китайской и европейской экономик усилили опасения инвесторов по поводу того, что «торговый тупик» в отношениях между Пекином и Вашингтоном уже вызвал замедление международной экономики.

В результате индекс S&P 500 в октябре упал почти на 7%. Такого сильного снижения индекса не происходило в последние семь лет. Не лучшим образом выглядели и европейские акции: индекс Europe 600 просел за октябрь на 6%.

На азиатских площадках больше всего пострадал японский индекс Nikkei — его потери за октябрь оказались самыми большими с 2010 года. Индекс MSCI All Country World Index, объединяющий акции 23 развитых стран и 24 развивающихся, упал на 8% с январских пиков.

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