Миражи в пустыне —тема вечная. В зыбком мареве над барханами путникам видятся зеркальные озера, беломраморные дворцы, хрустальные фонтаны…Но все это, увы, лишь обман зрения и, как говорят ученые, «оптическая иллюзия».

Но одно дело — пустынный мираж. И совсем другое — галлюцинации, представляющие собой «игру» уже не преломления света в воздухе, а «шутки» воспаленного и не очень адекватного воображения. И совсем уж плохо, если эти политические галлюцинации пытаются выдать за нечто реальное. И даже состричь с них дивиденды.

Впрочем, расскажем по порядку. В Армении вновь пугают друг друга мифическими «террористами ИГИЛ», которые якобы просачиваются из Турции в Нахчыванскую АР. Как сообщает интригующим тоном ереванский «Спутник», «есть заслуживающая доверия информация о проникновении протурецких исламистов из района Идлиба в Сирии в Нахичевань (в том числе, на постоянное жительство, и все это поощряется турецкими властями)». Источником сей сногсшибательной новости послужил, судя по всему, военный эксперт Давид Джамалян, на которого «Спутник» ссылается. Он c удовольствием рассуждал о том, что «многие террористические организации созданы для того, чтобы угрожать безопасности России, и Армения, в силу географического положения, вполне может рассматриваться в качестве удобного плацдарма для перемещения боевиков и грузов». Со знанием дела советовал: дескать, говоря о «международном терроризме», всегда нужно иметь в виду геополитический аспект – тогда абстрактный этот термин обретает конкретику. Террористические организации, мелкие или крупные, не возникают ниоткуда и просто так. Это солидные финансы и развитые структуры, такие не выстраивают из простой «любви к искусству», они всегда имеют конкретную цель и мишень, часто – не одну.

Добавим от себя: в Армении об этом знают лучше, чем где бы то ни было. Достаточно вспомнить, как на рубеже XIX-XX веков «расцвел» армянский террор против Османской Империи — за счет внешней поддержки деньгами и оружием со стороны тех стран, в столицах которых строили планы «загнать османов в владеет Конья», «вернуть крест на собор Святой Софии в Константинополе» и т.д. и т.п. Не меньшую пищу для размышлений дает и новая волна армянского террора в семидесятые-восьмидесятые годы. В СССР к этому моменту активно экспортировали за рубеж западносибирские энергоносители, экономика поучила «второе дыхание», а в Кремле активно закачивали нефтедоллары в военно-промышленный комплекс и вновь строили геополитические планы на все ту же тему прорыва к Босфору и Дарданеллам, для достижения которых по каналам спецслужб закачивали деньги и в армянское лобби, и в армянские террористические группировки. А уж что собирались при этом ставить — крест на собор Святой Софии или памятник Ленину на площади Таксим — не суть важно.

Но все эти неудобные факты из армянской истории Давид Джамалян оставляет за кадром. И с упоением валит все с больной головы на здоровую: в фокусе его внимания «враждебные Армении Турция и Азербайджан». Как доверительно сообщает «Спутник», «военный эксперт Давид Джамалян не исключает, что на каком-то этапе террористическая деятельность против нас может начать рассматриваться этими странами всерьез». Вот, глядите, в Нахчыван из сирийского Идлиба уже перебираются террористы ИГИЛ! Откуда у него столь сенсационная информация, Джамалян не пояснил. Впрочем, возможно, что почерпнул эти сведения господин Джамалян со страниц газеты «Голос Армении», где подобные бредни появились еще в конце сентября. Да еще для пущей убедительности автор опуса в «ГА» добавил: «Друзья после отдыха на днях возвращались из Аджарии. Еще в Грузии — возле Марнеули они увидели колонну открытых машин, в каждой из которых несколько молодых людей размахивали флагами Азербайджана, Турции и черным, ИГИЛ. Один из них что-то воодушевленно кричал в мегафон». В общем, «врать не буду, сам не видел, но мужик рассказывал…» — и далее по тексту. С той же степенью «достоверности».

Конечно, от подобных бредовых заявлений можно отмахнуться. Тем более что общенациональный психоз на почве ненависти к Турции в современной Армении — ни для кого не секрет. Совсем недавно президент Армении Армен Саркисян в интервью швейцарскому телеканалу RTS уже советовал Турции «покаяться» за мифический «геноцид», которого она не совершала, и разглагольствовал, как бы он обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: «Вы – президент Турции, а я – Армении. Мои предки – из Эрзурума, Вана и Битлиса. Почему бы нам не обсудить вопросы отношений Армении и Турции и наши личные истории, а также будущее наших детей, внуков и наших стран. Я христианин и в христианстве учат прощать, но простить можно только после признания».

Но на сей раз подобные бредни распространяет уже не «Голос Армении», издание с понятной репутацией, а ереванский «Спутник». Да и речь идет не об отдельном фейковом «вбросе», а о целой кампании. В те же дни «Спутник» сообщает: начались волнения в селе Пшатаван Армавирской области Армении, расположенного вплотную к турецкой границе. Как оказалось, раньше близ этого села располагалась российская погранзастава — границы «независимой Армении» контролирует Россия. Но в 2015 ее ликвидировали. «Нынче заставы расположены в соседних селах, расстояние между ними составляет около 15 км, и Пшатаван попадает примерно в середину этой линии без застав», — сетует армяно-российское агентство. По словам которого, теперь сельчане «сильно беспокоятся о собственной безопасности – особенно в связи с участившимися в последние месяцы случаями нарушения государственной границы». А глава сельской администрации Пшатавана Азат Карамян делится своими страхами: местную заставу убрали, и теперь прямо напротив села расположен турецкий пост. Люди, говорит Карамян, всерьез обеспокоены безопасностью своих домов и детей: никогда не знаешь, кому и что может взбрести в голову на той стороне. В общем, если верить «Спутнику», на турецкой стороне границы только спят и видят, как устроить в Армении новую «резню», и единственный, кто может спасти «многострадальных» — это Россия.

А в статье о мифических «террористах ИГИЛ в Нахчыване» Давид Джамаля старательно и профессионально наводит тень на плетень: границу Армении с Турцией охраняют российские «зеленые фуражки», а вот «на границе с Нахичеванью ситуация иная, там много непонятного и скрытого от посторонних глаз». Подтекст вполне читаемый: вот если бы и границы Азербайджана с Турцией и Ираном на нахчыванском участке тоже «держали» россияне…

А вот тут уже нелишне вспомнить: Нахчыван для Еревана — вопрос болезненный. Сегодня именно из Нахчывана азербайджанская армия может в случае необходимости «достать» и до Еревана с его правительственными учреждениями, и до Мецаморской АЭС. После Гызылгая-Гюннютской операции Азербайджан держит под контролем еще и стратегические автодороги Армении. А территориальные притязания на Нахчыван предъявляют в Армении уже давно. Самое главное доказательство здесь — тот самый Политический манифест армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», опубликованный во франко-армянской газете «Гамк» 11 декабря 1985 года. Согласно ему, «границы объединенной Армении должны включать армянские территории, установленные Севрским договором, с районами Нахичевани, Ахалкалаки и Карабаха». И теперь, похоже, в Ереване кое-кому взбрело в голову решить «нахчыванский вопрос» руками России, припугнув ее «террористическими миражами». Вопрос лишь в том, как к подобным играм относятся в самой России. Где по крайней мере не спешат одергивать ереванский «Спутник» — часть российского медиахолдинга. И это тоже информация к размышлению, кто пытается сделать гешефт на «террористических миражах».

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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