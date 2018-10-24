Кому принадлежат городские тротуары, занятые столиками кафе, ступеньками, ведущими в магазины, салоны красоты и подвальные рестораны? Можно ли превращать тротуар в «лоскутное одеяло», где каждый перед своей дверью кладёт плитку на свой вкус и на своём уровне? Как пройти по тротуару, если он либо «вымощен» вкривь и вкось, либо весь в провалах покореженного старого асфальта, не видевшего никаких обновлений чуть ли не со времен АДР?

Именно с этих наболевших вопросов мы начинаем сегодняшнюю заметку.

Наверняка, каждый, кто проживает в Баку, знает о том, что по дороге пройтись в нашем городе гораздо безопаснее, чем по большинству тротуаров, особенно если тротуары эти находятся в центре столицы. В пример можно привести несколько из центральных улиц. Одна из них — ул. Караева, ведущая от «Монолита» в сторону садика Ахундова. На противоположной стороне – остановка автобуса, урологическая клиника и музыкальная школа им. Бюльбюля. Если идти по противоположной стороне – то лучше, конечно же, спуститься прямо на проезжую часть, потому что по тротуару идти бесполезно: то подвальный магазин, то яма, то лестницы, ведущие и в салон красоты, и магазин, и, соответственно, занимающие практически весь узкий проход, предназначенный для передвижения пешехода. А если сбоку от пресловутой лестницы еще и дерево растет, то вообще нет вариантов – приходится спускаться на проезжую часть или же переходить на противоположную сторону. Как говорится, рады бы, да не тут-то было: возле тротуара, как правило, припаркованы сразу несколько машин, которые приходится обходить, рискуя попасть либо под автомобиль, либо под автобус. Кроме того, тротуары отгорожены от дорог большими черными решетками, и потому перебегать нужно вовремя, и именно в том самом месте, где есть проход между решетками, иначе рискуешь тащиться по проезжей части до перекрестка.

Еще более неприятные чувства испытывают матери с колясками, и если бы не сердобольность проходящих мимо людей, то один Бог знает, свидетелями скольких трагедий стали бы и пешеходы, и жители соседних домов.

Обратить внимание на кособокость и непригодность злосчастных тротуаров на ул. Караева призывали неоднократно. Но, как говорится, воз и ныне там. А в скором времени будет еще хуже, потому что в чью-то «светлую» (и, несомненно, чиновничью) голову пришла мысль сносить несколько старинных 2-этажных домов (в одном из них расположена аптека «Европа» и кондитерская «Лакомка»), датированных началом 1900-го года, и на их месте строить огромную автомобильную стоянку. Во всяком случае, выселение уже ведется, аптека «Европа» планирует переехать в торговый центр около Урологии (туда же переберутся несколько соседствующих с аптекой продуктовых магазинов).

Каким образом будет производиться снос (и дальнейшая очистка от обломков) на этой узкой, неудобной, но, тем не менее, пешеходной и автомобильно-автобусной территории – неизвестно никому.

Далее, улица, ставшая давно уже притчей во языцех. Точнее, это не улица даже, а переулок, ведущий от центральной «Истиглаллийят» в сторону остановки около садика Ахундова. Прямо под носом у главы ИВ происходит настоящее безобразие: тротуары до такой степени деформированы, что по ним совершенно невозможно ходить без риска для обуви и конечностей. Настоящее «веселье» начинается в момент приезда огромной машины для сбора мусора, которая никак не может проехать по узкой улочке из-за припарковавшихся возле тротуара машин, загораживающих въезд во двор, в котором расположены мусорные баки.

Стоит отметить, что в рамках реконструкции центральных улиц города, ради более комфортного и удобного движения машин тротуары значительно сузили, и теперь на некоторых улицах приходится идти чуть ли не гуськом, дыша друг другу в затылок. А если и есть на тротуаре какое-то свободное место, то обязательно на нем что-то да построят: или лестницу, или столики поставят для летнего кафе. И самое интересное, что разрешение на все это дается!

В июле этого года председатель Правления бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли заявил СМИ о том, что положение с безопасностью пешеходов неудовлетворительное. И по поручению главы государства, в этой сфере принимаются необходимые меры.

По его словам, анализ проводится в каждом районе столицы, и согласно наблюдениям, строятся объекты, которые захватывают часть тротуаров.

«Строятся объекты, выносятся лестницы к ним, устанавливаются рекламные щиты. Иногда видишь, как на светофорном столбе устанавливается дополнительный знак. Все это препятствует движению пешеходов. Такая же ситуация на остановках. На их месте строятся объекты, и люди вынуждены выходить на проезжую часть. Бакинское транспортное агентство принимает меры для решения этих проблем», — заявил В.Керимли.

Сказано – сделано: БТА провело рейды, в ходе которых убирали с тротуаров незаконные объекты, расположенные на тротуарах – в целях более комфортного и безопасного передвижения пешеходов. Рейды были проведены также и в Сабаильском районе. Улицы, о которых идет речь в заметке, также находятся в том же районе, но почему-то и лестницы, и перегородки на отмеченных в заметке улицах по-прежнему остаются нетронутыми. Хотя, в БТА заявили, что будут бороться с незаконными объектами. Возможно, их и сносили. Но ведь и законные объекты малого бизнеса – салоны красоты и магазины, расположенные на территории узкого тротуара – тоже являются головной болью для пешеходов.

Кстати, кто в ответственности за тротуары – до сих пор никто не знает: БТА валит ответственность на ИВ, ИВ – на БТА.

Да, конечно же, у нас прекрасная пешеходная территория, которая начинается от садика Низами и заканчивается Театральной площадью. Но помимо этих главных пешеходных зон людям как-то надо передвигаться? Практически весь центр города (улицы, прилегающие к пешеходным зонам центра города) – сплошная строительная площадка, по которой не то, что идти, но и ехать уже не представляется возможным. Многие из этих улиц лишены фонарных столбов, и по вечерам туда лучше не заглядывать.

Особо хочется рассказать про ул. Ростроповича, на которой расположен дом-музей знаменитого бакинца. Если сказать, что эта улица в ужасном состоянии – это значит ничего не сказать вообще! Перекошенная дорога, тротуара не видно из-за припаркованных машин, чуть дальше по периметру улицы развернута грандиозная стройка, со стороны который во время дождя растекаются реки грязи, а в ветреную погоду летят облака строительной пыли. По вечерам нет света, в теплое время года воздух пропитан стойкой мусорной вонью. Зато напротив дома Ростроповича открыт недешевый 4-звездочный отель «Маэстро», в котором постоянно останавливаются туристы. В описании «прелестей» данного отеля есть, между прочим, и такой пункт: «мы расположены на старинной аутентичной улице, напротив дома великого музыканта». Если бы Мстислав Леопольдович Ростропович мог бы хотя бы ненадолго вернуться с того света в свой отчий дом, он бы ужаснулся при виде того, во что превратилась его родная – некогда такая чистая и уютная – улица. И потому очень удивляет, что в релизе отеля присутствует термин «аутентичность».

Автор этих строк во время своих путешествий в Европу неоднократно бывал в лабиринтах древних улиц, датированных 15-м веком, и ни разу (!!!) не увидел такого безобразия, которое творится в центральных переулках туристического Баку (датированных, кстати, веком 20-м).

Можно бесконечно долго перечислять вереницы бакинских улиц — искаженных и изуродованных, ибо за все это время – кроме, конечно же, незабвенного Алиша Лемберанского, в городе нашем не было реального хозяина, который взял бы ситуацию в свои руки и привел бы градостроительство в порядок.

Сегодня вся надежда на Э. Азизова. Но вот только сумеет ли он исправить все недочеты, ошибки и проколы власти предыдущей? Рискнет ли хорошенько тряхнуть это коррупционное дерево, корнями накрепко вросшее в ИВ Баку? Об этом остается только гадать.

И напоследок хочется отметить, что в свете последнего строительного бума, когда надежд на реконструкцию прежнего города уже не осталось, очень часто раздается одна и таже фраза: поскорее бы уже все снесли бы к чертовой матери! Может быть, когда на костях старого Баку будет построен новый, закончатся, наконец, все эти неудобства и безобразия?

А закончатся ли? Думаем, что Эльдар Азизов точно знает ответ на этот вопрос.

Яна Мадатова

Minval.az