В средних школах Азербайджана, возможно, в скором времени будет преподаваться предмет «Репродуктивное здоровье».

Согласно информации местных СМИ, в подготовке учебника принимали участие консультанты министерства образования, эксперты и специалисты Минздрава – педиатр, психолог и гинекологи. Предмет будут преподавать учителя биологии и познания жизни.

С ноября в отечественных школах планируется проводить особые тренинги по репродуктивному здоровью. Тренинги пройдут в Баку и регионах.

Занятия для мальчиков и девочек будут вестись отдельно.

А оно нам надо?

Согласитесь, что вопрос довольно-таки неоднозначный, ибо тема «Размножение» (в зоологии и анатомии) всегда была самой провокационной – в любые времена. Воспитанные в духе ментального табу (тем более в суровые времена существования так называемого «железного занавеса», отделяющего культурные и физиологические пласты идеологии Запада и СССР), ученики школ всякий раз стеснялись выходить к доске, когда речь доходила до пресловутого параграфа. А «уважительная причина» в качестве девчачьей отмазки от уроков физкультуры? Наверняка об этом помнит каждая женщина «родом из СССР». Хотя, определенное время в советских школах бытовал предмет «Этика и психология семейной жизни», и учебные пособия соответствующие имелись. Но только он как-то не прижился. Так и росли мы – советские дети (да и постсоветские тоже) в состоянии так называемой «интимной безграмотности». Но, тем не менее, и замуж выходили (и женились), и детей рожали (и делали).

Сегодня времена изменились, психологический процесс взросления детей происходит намного раньше физиологического. И все же, несмотря на колоссальный поток информации, который современные дети черпают из Интернета, СМИ и кино, необходима грамотная просветительская работа с хрупким детским сознанием, чтобы приобретенные познания «ПРО ЭТО» не стали бы шоком и не повлияли бы отрицательно на психику подрастающих граждан страны.

Полемика на тему вызвала много комментариев в соцсетях, общество снова разделилось на согласных и несогласных. Так, последние мотивировали свое недовольство новым предметом, опираясь на семейные устои, традиции и менталитет. Кроме того, детям не следует получать подобную информации от посторонних. Для этого есть родители. Кроме того, всему свое время, и любой ребёнок, когда достигает нужного возраста, обо всем узнает. Участники полемики апеллировали тем фактом, что никого из нас (и до нас) ничему подобному в школе не обучали. Понятно, что в Европе подобные уроки и беседы ведутся во избежание залетов в подростковом возрасте и всяких болезней. Девочек учат, когда заниматься сексом и всегда в сумочке носить презервативы, а мальчиков учат, что опасный секс – это не только незапланированная беременность партнерши, но еще и венерические болезни. А у нас что объяснят? У нас ведь секс до брака не так распространен как в Европе. А потому цель этих уроков именно для наших детей и подростков не совсем понятна.

Сторонники нововведения считают, что общество наше, к сожалению, почти поголовно безграмотно в этом вопросе. В семье, где сами родители толком не знают, как разговаривать на эту тему, не всегда могут объяснить ребёнку грамотно и правильно. Если руководство школ отнесется к новому предмету ответственно, и он действительно даст положительные результаты. В противном случае это будет просто лишним оплачиваемым часом для педагогов, а для детей — возможностью прогулять.

Кроме того, будет правильно если детям «ПРО ЭТО» будет толковать специалист, а не родитель, который и сам толком в себе не разобрался, и не друзья и подружки, которые сами нуждаются в соответствующем воспитании.

И говорить об этом нужно. В пример приводились школы США, где детям просто читают проповеди на тему «секс без брака греховен». Так вот, число случаев подростковой беременности в таких школах ВЫШЕ, чем в школах, где с детьми проводились уроки полового воспитания.

Кроме того, нововведение от Минобразования предполагает поэтапное введение и обучение правильного и адекватного, качественного отношения ребёнка к своему здоровью, а также здоровью своих будущих детей. Это и обучение, и прививание профилактики здоровья, как нечто обязательное, и многое другое. Разве может не радовать тот факт, что министерство образования даст официальный бой мракобесию, какое наблюдается сейчас в стране?

А как у них?

В 2017-м году британское правительство объявило о том, что Уроки полового воспитания должны быть обязательными во всех школах Англии.

Согласно заявлению министра образования Джастин Грининг, всем детям в возрасте от четырех лет будут преподавать основы безопасных и здоровых взаимоотношений.

Детей более старшего возраста будут учить основам сексуальной жизни, но родители будут вправе отказаться от таких занятий.

Цель подобных занятий ясна: школьникам будут не только рассказывать о том, как поддерживать здоровые интимные отношения, но и, например, объяснять опасность секстинга (обмена сообщениями сексуального содержания), интернет-порнографии и сексуальных домогательств.

Отметим, что до сих пор сексуальное просвещение было обязательным только в государственных школах Англии, подчиняющихся местным советам.

В Германии тоже было вздумали учить, да вот только дело дошло до самого настоящего скандала. Выяснилось, что детей, которым не исполнилось и десяти лет, посвящают в секреты Камасутры, рассказывают им о транссексуалах и особенностях однополой любви. При этом пропуск занятия может в прямом смысле дорого стоить не только самому ученику, но и его родителям, которым в случае непосещения детьми этого занятия без уважительной причины, придется заплатить штраф. А если родители штраф платить отказываются, то им придется день провести в окружной тюрьме.

Журналистам так же стало известно, что в других школах ученики во время подобного урока потеряли сознание, увидев изображение половых органов.

В последнее время в адрес немецкой системы образования звучит всё больше критики. В первую очередь, она касается именно уроков полового воспитания. В обязательной школьной программе эти занятия появляются с четвёртого класса. С помощью красочных иллюстраций, обучающих видео программ и наглядных пособий ученикам рассказывают и о секретах Камасутры, и об однополой любви, и суррогатном материнстве.

В школах, колледжах и лицеях Франции половое просвещение направлено на то, чтобы подготовить школьников к ответственности за свои поступки как по отношению к себе, так и к обществу.

Занятия проводятся квалифицированными учителями-волонтерами и специалистами, допущенными к работе Министерством национального образования.

В начальной школе программа ставит перед собой цель привлечь внимание к проблеме, в то время как в коллеже (средней школе)– предотвратить возможные риски.

В течение всего учебного года преподаватели наблюдают за отношениями между подростками, прививая им чувство собственного достоинства и уважения к другим людям.

Психологи: ЗА и ПРОТИВ

Азиза Махмудова, детский психолог, сотрудник Центра психического здоровья – за проведение просветительских уроков, если, конечно же, эти уроки буду проводиться грамотными профессионально подготовленными сотрудниками, а не просто педагогом, проштудировавшим учебник и решившим, что он в силах и в состоянии понять огромное количество деликатных проблем, связанных с вопросами половой зрелости и интимной гигиены:

— Объясню, почему такие уроки должны быть. Общество наше – ментальное, и родители детей – не всегда просвещенные люди. Давайте это признаем. Родителей нужно делить на несколько категорий: избегающие разговоров об интимной составляющей родители, преподносящие эту естественную часть жизни не иначе как «пошлость и грязь» впоследствии бывают наказаны своим же невежеством и однобоким подходом к жизни. Их дети, не получившие своевременной информации от самых близких людей, впоследствии часто имеют проблемы с интимной жизнью, становятся несчастными. У меня была пациентка – девочка 12-ти лет, которую госпитализировали прямо из школы в состоянии сильнейшего нервного припадка. Выяснилось, что у нее начались первые месячные, и об этом естественном процессе девочка понятия не имела, и потому увидев кровь, она сильно перепугалась, затем у нее начался сильнейший нервный пароксизм. Мать, приехавшая в клинику, была отчитана врачом – за то, что не объяснила дочери о том, что в ее подрастающем организме происходят изменения, к которым девочка должна быть готова. И знаете, что ответила мать? У НАС В СЕМЬЕ НЕ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО НЕПРИЛИЧНО.

Есть и другие родители: те, ко, в принципе, готов говорить о сексе, но им неловко как-то (по их же собственным признаниям). Да, их дети, конечно же, получат ответы на свои вопросы, но завуалированные и не сразу.

Еще одна категория – сознательные родители, которые проявляют инициативу лично и информируют ребенка и о гигиене, и о гормональных изменениях, и об их последствиях. Да, не удивляйтесь: есть и такие, но процент таких родителей в нашем ментальном обществе очень мал. А потому оптимальный вариант – сторонний подход к психологической проблеме, связанной с взрослением и личной жизнью. Уроки должны проводить психологи, врачи, а позже и сексологи, которые должны очень деликатно уметь рассказать об отношениях между людьми, и главное о том, что есть ЛЮБОВЬ, а не сексуальные контакты. Тема секса должна быть пограничной, ее нужно касаться слегка, чтобы не было пошлости и грубости. Опять же дети должны на этих уроках не стесняться задавать педагогу вопросы. Пусть даже после уроков, пусть даже наедине – но все же задавать, чтобы получить ответы. Ребенок-подросток должен быть ориентирован к жизни в обществе и должен понимать, что несет ответственность за свои поступки и решения, и что окружающий его взрослый мир не состоит целиком и полностью из удовольствий, связанных с «запретным плодом».

Яна Мадатова

Minval.az