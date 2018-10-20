Как на эти новые реалии отреагирует Москва?

Эксперты, политики и журналисты продолжают комментировать выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Где внимания заслуживает не только «агрессор должен знать, что мы, как мученики, попадем в рай, а агрессор просто сдохнет, не успев раскаяться». В числе прочего, президент РФ весьма сдержанно прокомментировал и ситуацию в сирийском Идлибе. Турция придерживается своих обязательств в рамках договоренностей по урегулированию ситуации в Идлибе, но пока не выполнила их до конца, констатировал Путин. «Не все еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики террористических организаций ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» ушли, но турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязательства», — заявил В.Путин, добавив, что турецкая сторона действует в Идлибе «достаточно жестко и эффективно в борьбе с этими террористическими группировками».

Казалось бы, заявление Владимира Путина недвусмысленным образом перечеркивает планы тех, кто предрекал серьезный раскол между Турцией и Россией именно на сирийском поле. А таких прогнозов хватало, и прежде всего в Армении. Меньше двух недель назад ереванский «Спутник» в статье под заголовком «Турецкая авантюра вокруг Идлиба: Эрдогану придется выкручиваться перед Путиным» уверял: создается, мол, впечатление, что Анкара со своими обязанностями не справилась, и непонятно, мол, как это все будет объяснять Путину Эрдоган.

Расчет понятен. «Сближение» и «потепление» между Москвой и Анкарой — это для Армении самый страшный политический кошмар, который немедленно заставляет вспоминать о том, как с подписанием Московского и Карсского договоров рухнули надежды на превращение Восточной Анатолии в «Западную Армению», и задумываться, как это «сработает» в Карабахе. Более того, «Голос Армении» еще в конце сентября старательно стращал слабонервную публику: «Турция в лице Эрдогана, стремясь реализовать собственные политические амбиции, не будет оглядываться на Россию и Иран, с которыми сотрудничает в вопросе Сирии». А затем переходит к главному (орфография сохранена): «В Нахиджеване уже не первый год дислоцированы два батальона спецназа турецкой армии, правда, переодетые в форму азербайджанских ВС». Этого газете кажется мало, и она продолжает: «…Азербайджан, как ему кажется, использует самую мощную и воинственную структуру, которая вообще уничтожит армянскую армию, перебьет всех и захватит армянские города и села, получив их в качестве трофея. Речь идет об ИГИЛ и родственных ему структурах типа «Джабхат ан-Нусра» и других, связанных с «Аль-Каидой». Уже не первый месяц Турция по просьбе Азербайджана пропускает через свою территорию боевиков из сирийского Идлиба, нередко с семьями, в Нахиджеван. Число их уже достигло нескольких сот, а может и более. Среди них немало уроженцев Северного Кавказа. Переправляются они и на границу с «Арцахом» (здесь и далее кавычки наши — Ред.), где, когда Азербайджан начнет боевые действия, станут «ударным кулаком»». И все это, напомним, говорится абсолютно серьезно. И явно увязывается именно с договоренностями России и Турции по Сирии: смотрите, какие игры ведут за спиной у Кремля Турция и Азербайджан!

На первый взгляд, на все эти заявления ереванских политтехнологов можно просто не обращать внимания. Во-первых, общенациональный психоз на почве ненависти ко всему турецкому и азербайджанскому в армянском обществе — уже ни для кого не секрет. А во-вторых, Путин, казалось бы, расставил здесь все точки над i. Но…

Как раз в те дни, когда ереванский «Спутник» предрекал нешуточную ссору Москвы и Анкары по поводу Сирии, а «Голос Армении» извлекал из архивов траченные молью «страшилки» насчет «боевиков ИГИЛ на службе у Азербайджана» (притом что, как признавался экс-глава спецслужб Армении Давид Шахназарян, функционеры «Аль-Каиды» ездили по миру с паспортами Армении), небезынтересные процессы начали развиваться между Турцией и США. Суд в Анкаре снял домашний арест с пастора Питера Брансона, которого власти Турции обвиняли в поддержке РКК и связях с Гюленом. Тот уже вылетел в США, где удостоился беседы с президентом Трампом. В СМИ просочились сведения: освобождение пастора — часть договоренностей Вашингтона и Анкары по отмене санкций, введенных против Турции. В страну уже прибыл прибыл госсекретарь США Майк Помпео — в связи с делом саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, который «исчез» в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Но он уже обсудил с турецкими официальными лицами еще один болезненный вопрос — планы Турции приобрести российские С-400. Принято ли уже окончательное решение, не раскрывается, но США и Турция явно идут на сближение. Одновременно Анкара стремительно «решает проблемы» с Германией и Нидерландами.

А это уже полностью меняет ситуацию для Москвы, где на «проблемы», возникшие у Анкары на западном направлении, возлагали нешуточные надежды. В СМИ эксперты строили радужные планы: вот уже скоро Турция выйдет из НАТО, вступит в ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, и тогда…

Понятно, что таким образом Москва наносила удар по южному флангу НАТО. Но не только. Вряд ли у Кремля действительно менялось «глубинное» отношение к Турции. Просто лишенная поддержки своих союзников по НАТО Турция представлялась легкой добычей — вплоть до перекройки границ (пример «советизированного» в 1920 году Азербайджана слишком красноречив).

И как поведут себя в Москве теперь, когда «жесткая и эффективная Турция» вновь сближается с США? Отодвинут свои геополитические мечтания подальше и продолжат решать вопросы поездок «руссо туристо» в Анталью и поставок помидоров? Или..?

То, что в Москве кое-кто уже готов обвинить Турцию в «расколе православия», то есть предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, можно считать «захлестом», «личным мнением» и т.д. Но в начале октября ереванская «Лрагир» вдруг разразилась статьей под красноречивым заголовком: «Новая миссия Дашнакцутюн: Восточная Анатолия». По мнению издания, «при более дальновидной политике и национально-государственном мышлении руководство Дашнакцутюн должно прийти к мнению, что глупо растрачивать колоссальный потенциал партии – человеческий, материальный, ее историческую роль, опыт, вес, на то, чтобы обеспечивать квоты руководству партии в Армении». Дескать, «Дашнакцутюн не достойна мелких политических интриг, когда ей по плечу глобальная миссия», а именно «восстановление прав армян в Восточной Анатолии и возвращение к Севрскому договору». То есть возвращение к территориальным притязаниям к Турции.

А вот тут надо вспомнить: на XX съезде «Дашнакцутюн» в декабре 1972 году в Вене было принято решение о «возвращении к своим революционным (то есть террористическим — Minval.az) традициям». Партия, которая прежде считалась антисоветской, теперь объявляла своими врагами Турцию и США и благословляла волну армянского террора. По совести говоря, наводить мосты с дашнаками Москва начала еще в шестидесятые годы, но к семидесятым дашнаки превратились в марионеток Кремля.

Теперь, похоже, история повторяется. К тому же Армения находилась и находится в сильнейшей зависимости от РФ. Москва контролирует в этой стране все: поставки нефти и газа, железные дороги, сотовую связь, границы…После подписания соглашений об «объединенных группировках войск» даже контроль Еревана над силовыми структурами весьма условен. И пашиняновская революция мало что здесь изменила. Во всяком случае, ереванский политтехнолог Армен Бадалян сетует: «Во внешней политике мы видим, что премьер-министр стал фанатичным поборником ЕАЭС, но кроме ЕАЭС он ничего другого не видит, такое впечатление, что на его глобусе мир начинается с Калининграда и заканчивается во Владивостоке». И на этом фоне вряд ли можно поверить, что нынешний взлет антитурецкой истерии в Армении совершается без «отмашки» со стороны РФ. Которой вполне по силам, например, приказать Пашиняну выпустить из тюрьмы Кочаряна. Теперь Россия, судя по всему, вновь использует свой «форпост» против Турции. И в эту схему «ложится» и истерика в ереванских СМИ, и появление в этой стране боевиков РКК, и выход из тюрьмы профессиональных террористов из той же группы «Сасна Црер». Границы Армении контролирует Россия. «Тюремные ворота», как показал пример Кочаряна, тоже. А это значит, что новая волна армянского террора против Турции по крайней мере не исключена. Правда, после заявления Путина всем будет предписано считать, что Россия тут ни при чем. Примерно как в случае с территориальными захватами начала девяностых в Карабахе или же волной террора против Турции в семидесятые-восьмидесятые годы, за которой стоял КГБ.

Осознают ли в Армении степень риска? Не исключено, что да. Но у «форпоста» никто и ничего не спрашивает. Ему просто отдают приказ. Только вот…неужели кто-то всерьез поверит в «самостоятельность» этого самого «форпоста»?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az