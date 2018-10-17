Париж ставит под сомнение свою репутацию посредника

Документы и декларации международных форумов мировое экспертное сообщество анализирует с разной степенью внимания. Тем более что статус этих самых форумов тоже не совпадает, и даже решения, принятые на них, далеко не всегда имеют обязательную силу. Ереванский саммит Международной организации Франкофонии за пределами Армении явно не входил в число «топ-тем» новостей и аналитических выкладок.

Однако, как показывает практика, его реальные политические последствия могут оказаться весьма ощутимыми на карабахском направлении. Чего сами участники встречи на высшем уровне, судя по всему, не ожидали и тем более не планировали.

Впрочем, расскажем по порядку. Саммит МОФ в Ереване завершился, как и полагается, принятием целого пакета документа: итоговое заявление, Ереванская резолюция и т.д. В их числе и резолюция под названием «Кризисные ситуации, преодоление кризисов и консолидация мира на пространстве Франкофонии». Где, в числе прочего, участники саммита выразили поддержку территориальной целостности Грузии и Украины. Авторы резолюции подтвердили свою «поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также неприкосновенности ее международно признанных границ; подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта в Грузии на основе уважения Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и принципов международного права; призываем к полному и безусловному выполнения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанного при посредничестве Европейского союза». Что же касается Украины, то, как указывается в тексте резолюции, участники встречи подтверждают свою «приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины, в пределах ее международно признанных границ; принципу мирного разрешения конфликтов в целях достижения стабильности и укрепления добрососедских отношений между народами Украины». Все правильно и справедливо. Но…авторы резолюции не посчитали необходимым столь же однозначно поддержать территориальную целостность Азербайджана.

По совести говоря, вряд ли такое «умолчание» —повод для ереванских дипломатов бросать в воздух чепчики и извлекать из сейфов «настоящий» коньяк, а не тот суррогат, который «гонит» сегодня некогда раскрученный Ереванский коньячный завод. Территориальная целостность Азербайджана подтверждена во многих серьезных документах, в том числе и тех, под которыми стоит подпись Франции, начиная от Совместной Декларации саммита Восточного партнерства Европейского союза и заканчивая саммитами НАТО. И то, что о ней не упомянули на саммите Франкофонии — не более чем стремление не нервировать ереванских хозяев, но никак не корректировка позиции. Так что «в плюсе» у Еревана разве что совместная фотография премьер-министров Армении и Канады Никола Пашиняна и Джастина Трюдо в носках цвета армянского триколора.

Только вот «на выходе» этот, подберем самый мягкий эпитет, «реверанс» в сторону Еревана может стоить участникам саммита, и прежде всего Франции, существенных имиджевых потерь. И еще безнадежно подорвать переговорный процесс по Карабаху.

В самом деле, вне зависимости от того, проходит ли саммит МОФ в Армении, в Конго-Заире, как это было в 2012 году, в Бенине (1995 год) или Буркина-Фасо (2004 год), это по большей части французское «политическое шоу». И нетрудно догадаться, что именно Франция и ее западные союзники настояли на включении в итоговые документы саммита таких формулировок, которые вряд ли бы понравились Москве. И, судя по тому, что Армения, форпост России, итоговую декларацию все же подписала без громких публичных демаршей, «особого мнения» и т.д., нажим этот со стороны западных участников саммита, и прежде всего Франции (вряд ли решающую роль здесь сыграли Кабо-Верде или Сейшельские острова), был достаточно сильным. А вот в случае с Карабахом решили не настаивать.

Но если таким образом авторы декларации решили продемонстрировать свою принципиальность, уважение норм международного права и т.д., то «умолчание» по поводу Карабаха свело весь эффект к нулю. Потому как говорилось все это в столице Армении, которая точно так же, как Россия, устроила в регионе силовую перекройку границ. И если участники саммита, во-первых, не стали настаивать на переносе саммита из Армении куда-нибудь в более приличное место, от Швейцарии до Габона, и сочли для себя возможным приехать в Ереван, а во-вторых, приехав, не решились подтвердить свое уважение к международному праву на деле в случае с Карабахом и границами Азербайджана, то все их громкие слова из «безопасного далека», если искать вежливую фоормулировку, звучат не очень убедительно. А если говорить начистоту, то выглядят откровенным фарисейством и лицемерием, в особенности после скандального выступления на том же саммите МОФ самого Пашиняна. Тем более для Франции, которая является еще и сопредседателем Минской группы ОБСЕ — в отличие от Мадагаскара или Сегенала, которые не ахти как интегрированы в южнокавказские дела. К тому же она, напомним, входит в число архитекторов европейской и мировой политики, обладает правом вето в СБ ООН. Такой стране должно быть просто стыдно «плыть по течению». Да еще не в Атлантическом океане, а в лучшем случае в ереванском городском пруду. Более того, Франция — еще и сопредседатель Минской группы ОБСЕ. И сегодня не только профессиональным дипломатам понятно, что все многочисленные реверансы господина Макрона в адрес принимающей стороны в ходе саммита Франкофонии в Ереване, мягко говоря, ставят под сомнение и объективность Франции как посредника, и нынешний формат Минской группы ОБСЕ.

И, наконец, еще один штрих. Да, под нажимом Франции Армения «подмахнула» итоговую декларацию саммита, где она, в отличие от своего московского «начальства», как бы поддержала территориальную целостность Украины и Грузии. «Как бы» потому, что регулярно голосует в ООН в унисон с Россией против резолюций, где выражается поддержка территориальной целостности Украины и Грузии. Дело не только в том, поверят ли в искренность ереванского голосования в Киеве и Тбилиси. Просто…у приличного государства по таким важным вопросам бывает одна четкая и выверенная позиция. А вот Армения, которая в ООН голосует против территориальной целостности Украины и Грузии, а вот на саммите МОФ уже высказывается «за», просто в очередной раз подтвердила свой имидж страны, заверениям и декларациям которой нельзя верить, Если, конечно, на этот счет еще оставались какие-то иллюзии после множества ереванских кульбитов, включая и вступление в ЕАЭС как раз накануне подписания договора об ассоциации с Евросоюзом.

И вот… после всего этого как-то очень трудно поверить в результативность переговоров по Карабаху с такой страной, как Армения. И при таких посредниках, как Минская группа ОБСЕ. Включая Францию.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az