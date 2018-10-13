Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон официально подтвердил свой предстоящий визит в Азербайджан.«20 октября я отправлюсь с визитами в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности», — написал Дж.Болтон в своем микроблоге в Twitter.

В Баку ждут от американского гостя плодотворной дискуссии по урегулированию конфликта с Арменией. Возможно, будут обсуждаться вопросы сотрудничества с США в сфере энергетики и энергетическая безопасность Европы, где азербайджанскому проекту «Южного газового коридора» США отводят первостепенную роль. Среди вероятных тем называют также отношения с Россией и ситуацию вокруг Ирана.

Не менее показательная дискуссия разворачивается и в Армении. И вот тут реакция достаточно двойственная. Ереванский «Спутник» устами своего обозревателя Рубена Гюльмисаряна предупреждает: «…Что он (Болтон — Ред.) затронет обязательно – это отношения с Ираном, ведь именно в этом одна из главных целей его поездки. Вряд ли он станет сильно давить на Армению в силу очевидных причин, но напортить, сколько возможно, постарается непременно. И непременно затронет вопрос армянской гуманитарной миссии в Сирии, совместной с Россией». По мнению Гюльмисаряна, «здесь очень важно не поддаться нажиму – миссия очевидно гуманитарная, в конце концов – направленная на ликвидацию последствий войны, а не на разжигание оной. На своем участии нужно стоять до конца – это лишь добавит уважения стране, не то, что покорная услужливая готовность поднять лапки».

Особую пикантность этим рассуждениям добавляет несколько, скажем так, «фоновых штрихов». «Услужливо поднимать лапки» и получать «конфетки» — это традиционный метод армянской политики. После некоторого политического лавирования Армения окончательно и бесповоротно «подняла лапки» перед Россией. Да так рьяно и старательно, что говорить всерьез о ее независимости можно лишь с изрядной натяжкой.

Не сказать, чтобы Москва не сказала «спасибо» своему «форпосту», в том числе и в виде захваченных при прямом участии, вернее, соучастии российских войск азербайджанских земель, и это не считая финансирования железной дороги, «специальных» цен на газ и нефть и т.д. Однако в Ереване уже началось брожение: не пора ли выказать эту самую «покорную и услужливую готовность поднять лапки» на другом направлении? У России неприятности, против нее вводят санкции, да еще за то же самое, что Армения сотворила в Карабахе, и что, если завтра «прилетит» не только Москве, но и ее «форпосту»? Стоит ли по-прежнему ориентироваться на Кремль или лучше вовремя покинуть тонущий корабль?

Только вот очередные, по выражению Михаила Леонтьева, «комплементаристские вихляния» Еревана закончились, толком даже не начавшись. Здесь очень быстро поняли, что без российской поддержки не будет ни бесплатных «Искандеров», ни нефти и газа по «специальным» ценам. К тому же как раз накануне визита Болтона «информацию к размышлению» ереванской аудитории добавил командующий объединенной группировкой войск России и Армении, генерал-майор Тигран Парванян. Отвечая на вопрос, примет ли эта группировка участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, генерал-майор отрапортовал: вообще-то армяно-российская объединенная группировка войск не призвана участвовать в действиях на стороне «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), «но в случае агрессии мы не можем предугадать, какие произойдут развития, какие будут действия. Могу сказать, что группировка войск готова к выполнению поставленных задач. Если понадобится, чтобы объединенная группировка войск участвовала в действиях, то будет участвовать и выполнит свои задачи». Конечно, объяснять господину Парваняну, что агрессором в регионе является как раз Армения, дело неблагодарное. Но, судя по его намекам с генеральским изяществом, попытки повторить печальный опыт 366-го полка по меньшей мере не исключены.

Тем не менее визит Болтона вновь всколыхнул в Ереване надежды, что пашиняновская «революция» дает шанс на некие политические дивиденды на западном направлении. Но…

Так уж совпало: как раз накануне визита Болтона в Ереване скончался Араик Хандоян, один из лидеров террористический группировки «Сасна Црер», которая летом 2016 гоа захватила и удерживала в Ереване заложников. Он только недавно был выпущен из тюрьмы. А теперь соболезнование его семье выражает премьер-министр Армении, самому же террористу устроят пышные похороны аж в пантеоне «Ераблур». И вряд ли в Вашингтоне ну абсолютно не заметят такого отношения к террористам в стране, куда собирается ехать Джон Болтон.

К тому же как раз накануне визита на армянскую аудиторию как раз на этом самом западном направлении обрушился целый град плохих новостей. Накануне в Баку заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент на своей пресс-конференции заявил: «Карабахский конфликт должен быть решен согласно 4 резолюциям Совбеза ООН и мадридским принципам. В Азербайджане все хотят урегулирования конфликта. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, осознает всю серьезность ответственности в этом вопросе».

То есть подтвердил, что первым шагом к урегулированию должен стать вывод войск с оккупированых азербайджанских земель, о чем в Армении не желают и слышать. Газета «Республика Армения» уже возмущенно заявила, что, оказывается, «вряд ли эту ситуацию можно считать прогрессом в процессе урегулирования. Официальный Баку ведь не заявлял об отказе от применения силы. Не говоря уже о подписании соответствующего соглашения как с Ереваном, так и со «Степанакертом». И слово “компромисс” в лексиконе Баку так и не появилось. А значит, Азербайджан не готов признать право «Арцаха» на самоопределение». Добавим от себя: не только Азербайджан. Тот же Джордж Кент подтвердил на бакинской пресс-конференции: консульства США не рекомендуют своим гражданам посещать Нагорный Карабах. Подобные рекомендации гражданам и дипломатам распространяются и на визиты в Крым, и на другие оккупированные территории. «Например, как представитель США я не посещаю Нагорный Карабах»,- добавил Кент. От таких формулировок и параллелей армянских наблюдателей бросает в дрожь.

Многие эксперты, конечно, советуют дождаться визита Джорджа Кента в Ереван, а уже потом делать выводы. Тем более что формулировки, касающиеся Карабаха, в заявлениях дипломатов «третьих стран» в Баку и Ереване не всегда совпадают «под копирку». Но выбор такой формулировки, которая менее всего нервирует аудиторию — часть дипломатического профессионализма, и оно далеко не всегда означает смену позиции.

Так, в начале 2011 года тогдашний председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу посетил с визитом Азербайджан. И на встрече со студентами БГУ заявил: «Несомненно, Европейский Союз полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана и прочие согласованные принципы, а также усилия Минской Группы ОБСЕ, и мы также готовы оказать не только политическую помощь, но и помощь в восстановительных работах, после того как будет достигнуто урегулирование конфликта». Но затем, после громких истерик в Ереване, на сайте Еврокомиссии появился текст заявления Баррозу, где уже слов о территориальной целостности не было. В Баку справедливо возмутились. А тогдашний спецпредставитель Европейского Союза на Южном Кавказе Питер Семнеби посоветовал: «Не надо преувеличивать». И заверил: ЕС территориальную целостность Азербайджана признает. Добавим от себя: теперь эта формулировка появилась в куда более «весомых» документах Евросоюза, чем выступление Баррозу перед студентами БГУ. Но уже тогда многие европейские чиновники в ответ на возмущение азербайджанских журналистов недоумевали: к чему весь сыр-бор? Есть ссылка на принципы ОБСЕ, уважение территориальной целостности входит в их число. Из чего уже следовал простой вывод: не всегда выбор формулировок, более приятных ереванским ушам, означает действительную корректировку позиции. И тем более заслуживает внимание другое: те заявления, с которыми выступил в Баку Джордж Кент, пусть на уровне трудноуловимых нюансов, но все же куда ближе к позиции Азербайджана, чем то, что звучало на подобных мероприятиях еще совсем недавно.

Более того, не самый приятный сюрприз Армении преподнесла и Германия, чье правительство официально заявило: «Нагорно-Карабахский регион является частью территории Азербайджанской Республики». А это значит, что Ереван на западном направлении постигает очередная дипломатическая неудача. И даже если ее, как и Гызылгая-Гюннютскую операцию, Ереван всеми силами старается не заметить, реальный расклад сил вокруг Армении такая «игра в молчанку» вряд ли изменит в лучшую для Еревана сторону.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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