10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью – согласно Конвенции по правам человека, составленной Советом Европы и принятой в 1950 году.

Вступив в марте 1992 г. в ООН, Азербайджанская Республика в том же году присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах (1966), статья 6 которого декларирует право на жизнь. В апреле 2002 г. в Азербайджане вступил в силу отменяющий смертную казнь Протокол № 6 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Азербайджанское общество вот уже много лет делится на ЗА и ПРОТИВ этой суровой меры наказания, и у каждого свой веский аргумент. Противники ссылаются на пробуждение так называемых глубинных инстинктов (месть, ненависть и страх), что неприемлемо в любом цивилизованном обществе, ратующем за гуманную и справедливую систему судопроизводства. Чем государство, нанявшее на работу палачей, лучше преступника, которого посылают на расстрел? Кроме того, большинство апеллирует тем, что с учетом коррумпированности судопроизводства в Азербайджане и огромного множества лазеек в законодательстве в расстрельном списке могут оказаться невинные люди, которых либо «подставили», либо купили, либо использовали в своих грязных политических махинациях в качестве так называемых сакральных жертв. Во всяком случае, именно эти аргументы поднимают на щиты защитники гуманного правосудия.

Согласно мнению правозащитника Эльдара Зейналова, в 1998 году результаты опросов были совсем другими, ибо немалая часть населения хотела, чтобы смертная казнь оставалась.

— Какова ситуация сейчас, мне судить довольно сложно, потому что максимальные опросы на эту тему я наблюдаю исключительно на форумах и в социальных сетях, но уж никак ни в СМИ. Но тем не менее, все же отмечу что даже согласно опросам в соцсетях заметно, что и сейчас значительное количество людей голосует за отмену моратория смертной казни.

Вопрос в том, что в 1998 году практика отмены лоббировалась, это был так называемый положительный жест стран, желающих вступить в Совет Европы. В те времена Россия и Грузия делали громкие заявления по поводу отмены смертной казни, и для Азербайджана это тоже послужило примером. Но если в Грузии и России «смертникам» дали длительные сроки, в нашей стране сроки эти заменили на пожизненное заключение.

— Как Вы считаете, может ли смертная казнь являться реально сдерживающим фактором? В полемике на тему сторонники официального, узаконенного убийства приводят в пример США, Японию, Китай, Южную Корею, Израиль, да и в Белоруссии до сих пор она еще применяется, правда, в исключительных случаях. И если вспомнить экономическую и политическую стабильность, а также самодостаточность этих стран, можно убедиться в том, что узаконенное убийство все же работает больше За, чем Против.

— Не соглашусь с Вами. Смертная казнь ни в одной стране мира не играет роль сдерживающего фактора. Но давайте в качестве существенного примера рассмотрим нашу историю, давайте вспомним Карабахскую войну. Очень много наемников и дезертиров тогда осуждалось на смертную казнь за военные преступления. И что? Остановились эти преступления? Нет. Более того, еще до официальной отмены смертной казни в Азербайджане многим заменили смертную казнь на пожизненное, потому что уже тогда властям стало понятно: смертная казнь не является сдерживающим рычагом и никак не гарантирует порядка в стране.

— А как же быть с маньяками, педофилами? Азербайджанское общество всегда болезненно относилось к насилию над детьми. И когда это случается, то резонанс бывает настолько сильным, что все морально-нравственные устои этого общества кардинально меняются: толерантные милосердные люди требуют чуть ли не суда старика Линча.

— Да, тут другое дело немного. С одной стороны, можно понять тех, кто ратует за отмену моратория смертной казни с целью официального и сурового наказания для педофилов, насильников, маньяков-убийц. Но при этом практика показывает, что маньяков не останавливает то, что их могут поймать и расстрелять. А сам акт расстрела или повешения детоубийцы (к примеру) — скорее бальзам на душу родственникам жертвы, это месть, а не справедливость. Кроме того, во главе отмены смертной казни стояли вовсе не милосердие и гуманизм. Истинная и главная причина отмены — ошибка судопроизводства, посылающая на смерть невинных. В той же России было казнено много ни в чем не повинных до тех пор, пока не нашли настоящего Чикатило.

Кроме того, следует отметить, что в Азербайджане смертная казнь отменена не окончательно и бесповоротно. В 1998 году была сделана оговорка в конце закона об отмене смертной казни, согласно которой смертная казнь может быть восстановлена в военное время за преступления, совершенные против гражданских лиц, военнопленных, нарушения законов ведения войны и так далее. Сейчас не военное положение, и потому ратовать за смертную казнь нереально. Кроме того, права человека — не дар великодушного государства. Они принадлежат человеку от рождения, и первое из них — право на жизнь. Исходя из этого — с точки зрения правовых принципов — государство не вправе лишать человека жизни.

Яна Мадатова

Minval.az