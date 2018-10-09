Где проходит «красная черта», после которой нашей стране следует отказаться от традиционного «внутриполитического нейтралитета» в Грузии?

Грузия живет в состоянии «обратного отсчета»: 28 октября здесь пройдут последние всенародные выборы президента. На пост главы государства претендуют ни много ни мало 25 кандидатов. Британская Би-Би-Си в своем обзоре уже назвала фаворита: Саломе Зурабишвили, в прошлом — министр иностранных дел Грузии. Она родом из Франции, 30 лет проработала во французском МИДе, в Грузию приехала в 2003 году в статусе посла Франции, но уже через год возглавила местный МИД. Правда, продержалась на этом посту чуть больше года и в 2005 году, лишившись кресла, перешла в оппозицию к тогдашнему президенту Михаилу Саакашвили. Сейчас она — независимый кандидат, которому, однако, оказывает поддержку блок «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. И не только моральную — по информации «Грузия online», в преддверии выборов Саломе Зурабишвили взяла в долг один миллион лари из основанного Бидзиной Иванишвили «Банка Карту».

Впрочем, возможно, в Лондоне поторопились с прогнозами: у Зурабишвили предвыборная кампания идет не ахти как удачно, а шансы на победу сторонников Саакашвили и их кандидата Григола Вашадзе тоже не стоит недооценивать.

Но на днях госпожа Зурабишвили оказалась в эпицентре громкого скандала, имеющего самое прямое отношение к интересам Азербайджана. В рамках своей предвыборной кампании она посетила город Ниноцминда в Джавахетии и провела там встречу с избирателями.

И вот тут «Остапа понесло». Госпожа Зурабишвили заговорила о процедуре представления грузинского гражданства. И брякнула: «До сих пор присвоение гражданства происходило только по решению президента. Один президент, который является моим оппонентом, предоставил гражданство очень многим туркам, однако вам не дал гражданство». После чего напомнила о своей роли в работе над новыми нормами конституции, которые вскоре позволят гражданам Грузии параллельно иметь гражданство другой страны.

Поясним: турки, о которых идет речь — это главным образом турки-месхетинцы, депонированные из Грузии еще в 1944 году. Сегодня идет процесс их возвращения на родину — трудный, по мнению многих, слишком медленный, но у армянских «активистов» он вызывает прямо-таки скрежет зубовный. Тем более что лояльных Кремлю армян расселяли как раз на тех землях, откуда депортировали турок. В то же время многие армяне в Джавахетии поспешили выправить себе армянское гражданство, а вот получить грузинское, имея армянское, уже не получилось.

Казалось бы, «адресные» обещания этническим группам — это классика предвыборной кампании. И имеет право на существование версия, что госпожа Зурабишвили вела избирательную кампанию «с французским прононсом»: во Франции с ее полумиллионной армянской общиной, весьма организованно голосующей на выборах, кандидаты в президенты в обязательном порядке делают реверансы в ее сторону.

Только вот, во-первых, это как раз тот случай, который подходит под определение «ксенофобия» и «разжигание межнациональной розни». Во-вторых, госпожа Зурабишвили на минуточку забыла, что Грузия — это не Франция. А в-третьих, вышло у нее этакое «смешенье языков — французского с нижегородским».

«Страшилки» по поводу мифического «нашествия» турок на Грузию, которые первым делом примутся тут за резню «многострадальных армян», в Джавахетии армянские провокаторы увязывают как раз с азербайджанско-грузинско- турецкими проектами, прежде всего железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс и строительством для нее грузовых терминалов и прочей инфраструктуры. Насколько эти проекты выгодны самой же Грузии, госпоже Зурабишвили надо бы знать «по штату», если уж она готовится «рулить» страной. Наконец, о важности для Тбилиси отношений с Азербайджаном и входящей в НАТО Турцией тоже не стоит забывать. Во всяком случае, об этом госпоже Зурабишвили уже напомнила депутат от «Единого национального движения» Грузии (партия сторонников Саакашвили — Ред.) Саломе Самадашвили. По ее словам, в Самцхе-Джавахети, «исходя из исторической реальности, всегда было очень важно, как относится местное население к НАТО». После чего продолжила: «В этот регион приезжает ваш кандидат, которая заявляет, что она вывела российские войска из страны, и в регионе, где со дня вывода российской армии российская пропаганда убеждает местных, что как только Грузия вступит в НАТО, ворвутся турки, и отрубят им голову, приезжает ваш кандидат в президенты, и говорит антитурецкие мессиджи».

Добавим от себя: это далеко не первый случай, когда у Саломе Зурабишвили «поскользнулся язык» в «нижегородскую», скажем так, сторону. Она умудрилась заявить, что да, в 2008 году в роли агрессора выступила Россия, но такой-сякой Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, дав военный ответ российской провокации, чем вызвала понятную и справедливую волну возмущения. «Любое признание ответственности Грузии является ни чем иным, как искажением действительности, или предательством национальных интересов страны – если исходит от грузинских политиков. И Саломе Зурабишвили, имеющая длительный опыт дипломатической работы, не может этого не понимать», — напоминала в своей аналитической статье «Грузия online».

Однако «мечтатели» — по крайней мере пока — своего отношения к антитурецким пассажам госпожи Зурабишвили не выразили. И это уже заставляет многих экспертов вспоминать целую серию «ляпсусов» уже самих «мечтателей», которые то «вбрасывали идею» о возобновлении закупки Грузией российского газа, то намекали на открытие транспортных коридоров по территории Грузии, тех самых, которые нужны не столько самой Грузии, сколько Армении. Уже в феврале нынешнего года президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе встречи в Марнеули с представителями молодежи и общественности в рамках кампании «От независимости до свободы – 100 лет республики» отказался почтить минутой молчания память жертв Ходжалинской трагедии, ограничившись заявлением, что «Грузия против эскалации нагорно-карабахского конфликта».

12 июня нынешнего года у президента Грузии случился еще один «ляпсус». Он буквально в последнюю минуту отменил свой визит в турецкий Эскишехир, на церемонию торжественного запуска TANAP с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Грузию на церемонии представлял посол.

Впрочем, если приглядеться, то объяснения действиям того же Маргвелашвили можно найти. Церемония запуска TANAP совпала с острым политическим кризисом в стране, через несколько дней в Грузии подал в отставку премьер-министр, и в этой ситуации президент мог просто не рискнуть покидать Тбилиси. Можно поверить, что и во время встречи в Марнеули господин Маргвелашвили просто перестарался в своем желании «сглаживать углы» и «не обострять ситуацию». К тому же команду «Грузинской мечты» трудно отнести к высококлассным профессионалам государственного управления. Это, конечно, не та публика, которую привел во власть ну, скажем, Никол Пашинян, но и не политики, набиравшиеся опыта на десятках ступеней иерархической «лестницы».

Но вот выпад госпожи Зурабишвили — это уже не просто «ляпсус». И реакция на него тоже должна быть другой. В том числе и со стороны Азербайджана.

У нашей страны наличествуют весьма серьезные рычаги влияния на ситуацию в Грузии, и это не только голоса представителей азербайджанской общины этой страны. Есть еще экономика, где Азербайджан — не только автор и инициатор проектов уровня Баку-Тбилиси-Джейхан и Южного Газового коридора, но еще и крупнейший инвестор в грузинскую экономику. При этом в Баку предпочитают на внутриполитическом поле в Грузии эти рычаги не задействовать. Азербайджан строит отношения со страной, а не с той или иной «командой» в этой стране. Невмешательство в чужие внутренние дела — это важный принцип внешней политики Азербайджана, к тому же это позволяет не превращать межгосударственные связи в заложника внутренней политики.

Только вот эта тактика хороша, пока и политики в другой стране «играют по правилам». И по крайней мере не берутся открыто поддерживать и тиражировать армянские провокационные фейки, направленные на подрыв таких проектов, как ЮГК и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. И как теперь поведем себя мы? Будем по-прежнему держать нейтралитет? Придем к выводу, что госпожа Зурабишвили явно пересекла «красную черту», и надо задействовать имеющиеся рычаги? И да, провели ли мы эту «красную черту» сами для себя? Так или иначе, предвыборная кампания в соседней Грузии, судя по всему, приняла такой оборот, когда делать выбор на грузинском поле надо уже Азербайджану — действительно ради интересов страны. И здесь затянувшееся молчание может обойтись нам слишком дорого.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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