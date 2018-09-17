С чем связано заявление Нино Бурджанадзе о «выходе из гонки»?

Революцию в жизни человечества производили самые разные изобретения и технические новинки: колесо, лук и стрелы, порох, печатный станок, механические часы, паровая машина, электричество, телефон, радио…Сегодня Интернет и связанные с ним разнообразные мессенджеры и видеочаты сделали возможным и «виртуальные лекции», и разнообразные «вебинары», не говоря уже о привычных «видеоконференциях». По видеосвязи дают интервью, комментируют политические события, учат новомодным способам рукоделия и делятся кулинарными рецептами.

Наверное, попыток принять участие при помощи новых коммуникационных технологий и в избирательных кампаниях следовало ожидать. Правда, удачных прецедентов здесь пока что не так много.

Но вот как раз в эти дни Нино Бурджанадзе, экс-спикер парламента Грузии, та самая, которая находится сегодня в Москве и призывает оттуда, через линию фронта, своих сограждан дружить с РФ, старательно обходя при этом вопрос Южной Осетии и Абхазии, в интервью агентству «Регнум» заявила: она-де будет «бойкотировать» намеченные на октябрь выборы президента Грузии. Как разглагольствовала госпожа Бурджанадзе, «своим неучастием в этих выборах я демонстрирую их никчемность сегодня. Этим я также выражаю протест против ошибочных и даже преступных поправок, лишивших у нас президента полномочий». По версии Бурджанадзе», «сейчас всё превратилось в игрушку в руках известного олигарха, который стал у нас де-факто «гражданином номер один», поправ все демократические нормы. Бидзина Иванишвили лишил людей выбора не только посредством обесценивания статуса президента, но и созданием общей атмосферы неверия в саму возможность проведения нефальсифицированных выборов. Все знают сегодня, что результаты выборов будут подтасованы. Есть грустные прецеденты из недавнего прошлого. ЦИК и мощнейший административный ресурс в руках Иванишвили будут использованы для объявления тех результатов, которые устроят правящую верхушку».

Поясним: речь идет о намеченных на 28 октября последних всенародных выборах президента Грузии. Дальше главу государства будет избирать уже 300 членов Избирательной Коллегии. При этом полномочий у главы государства в Грузии уже сейчас куда меньше, чем у главы правительства, и в результате многие политические партии и их лидеры воспринимают выборы президента как репетицию парламентских.

Тем не менее соперничество острое, а страсти только разгораются. Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили участия в гонке не принимает. Во-первых, он уже отбыл два полных срока на посту президента Грузии и теперь намерен бороться за пост премьера. К тому же в Грузии против него возбуждены уголовные дела. Впрочем, один из кандидатов, председатель партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе уже обещает: «Михаил Саакашвили останется в истории Грузии в качестве президента-реформатора. Жить в этой стране – его право. Если я стану президентом, то сразу закрою вымышленные уголовные дела против него». Претендует на пост президента и Григол Вашадзе, еще один соратник Саакашвили. Причем если Бакрадзе вышел из партии «Единое национальное движение Грузии» и основал свою, то Вашадзе по-прежнему остается в ЕНД.

Партия власти в лице «Грузинской мечты» своего кандидата не выдвигает вообще. Вместо этого здесь принято решение поддержать Саломэ Зурабишвили — независимого кандидата и бывшего министра иностранных дел Грузии. По оценкам Би-Би-Си, именно она, скорее всего, выиграет выборы и станет первой в истории Грузии женщиной-президентом. Правда, избирательная гонка, как это уже не раз случалось в Грузии, еще может преподнести немало сюрпризов.

Но вот в чем дело. Как бы ни завершились выборы президента Грузии, очевидно, что Россия их уже проиграла. Отношения с РФ — это даже не предмет дискуссии в Грузии. Действующие здесь партии могут расходиться в оценке деятельности Михаила Саакашвили, выступать за повышение налогов или их снижение, предлагать различные инициативы, но в обществе Грузии уже создан консенсус: до тех пор, пока Россия считает оккупированные грузинские Абхазию и Южную Осетию «независимыми государствами», ни о какой нормализации отношений не может быть и речи. Тем более существует единство во взглядах на стратегический курс — в Тбилиси намерены добиваться вступления в НАТО и ЕС. А это уже объяснение, почему госпожа Бурджанадзе в своем интервью не жалеет грязи в адрес лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, притом что еще недавно в Москве видели в «Грузинской мечте» надежду на нормализацию отношений с Грузией. А те, придя к власти, во-первых, продолжают подчеркивать, что не намерены мириться с Москвой, пока в Сухуми и Цхинвали действуют «посольства России», а во-вторых, по-прежнему продолжают курс на вступление в ЕС и НАТО. Более того, в Североатлантическом альянсе это стремление Грузии в очередной раз недвусмысленно поддержали. «Грузия станет членом НАТО» — такое заявление сделал в ходе своего визита в США генсек альянса Йенс Столтенберг, заверив, что отступать перед Россией НАТО не намерено.

А это еще один болезненный удар по российскому самолюбию: в альянсе дают понять, что, рассматривая вопрос о приеме в НАТО новых членов, мнение Москвы здесь учитывать не намерены. Что, в общем-то, Столтенберг продемонстрировал уже на Балканах.

На этом фоне заявление Нино Бурджанадзе вполне можно было бы посчитать этаким «маневром отчаяния», да еще к тому же по заранее написанному сценарию. В самом деле, «заочно», не появляясь в стране, можно выпускать интервью и видеообращения, проводить трансляции в социальных сетях и даже заочные пресс-конференции. Но вот для того, чтобы добиться внесения собственного имени в избирательный бюллетень, Интернет-активности уже мало. А госпоже Бурджанадзе по понятным причинам появляться в Тбилиси не очень-то с руки. А значит, остается только громко заявить о своем участии в выборах, но перед их финалом погромче хлопнуть дверью.

Только вот нельзя не заметить: интервью Бурджанадзе появилось вскоре после того, как на телеэкранах России появился уже почти забытый Игорь Гиоргадзе. Этот субъект, проработавший в течение двух лет министром госбезопасности Грузии, а сегодня разыскиваемый властями Грузии за терроризм, брякнул: он-де располагает документами, подтверждающими предположения о разработке биологического оружия в Центре Лугара близ Тбилиси! Для пущего эффекта добавил: у него, дескать, есть документы, «доказывающие», что тут ставили эксперименты на живых людях, и 30 человек умерли якобы от гепатита С!

Здесь, конечно, надо бы углубиться в не такое уж давнее прошлое и напомнить: еще в годы существования СССР была создана целая сеть санитарно-эпидемиологических и противочумных станций. На каждой из них, в силу специфики работы, хранятся образцы возбудителей особо опасных инфекций. После распада СССР вся эта система начала приходить в упадок. Именно тогда сенатор Ричард Лугар и предложил оказать бывшим республикам СССР помощь в модернизации этих объектов — во-первых, для того, чтобы защитить людей от эпидемий, а во-вторых, затем, чтобы эти самые образцы опасных бактерий не попали в руки к террористам. Неудивительно, что измышления Гиоргадзе в США назвали абсурдными. «Мы не разрабатываем биологическое оружие в Центре Лугара, это также не объект США. А Обвинения экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о секретных экспериментах США над людьми на территории республики абсурдны», — заявил РИА Новости официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон. По его словам, «миссия Центра Лугар заключается в содействии защиты граждан от биологических угроз, поддержанию здоровья людей и животных путем выявления инфекционных заболеваний, эпидемиологического надзора и исследований в интересах Грузии, региона Кавказа и мирового сообщества».

Зачем понадобилось шоу в исполнении Гиоргадзе, понятно. Как и любой не контролируемый Россией проект сотрудничества бывших союзных республик с США, биолаборатории, созданные в рамках инициативы Лугара, вызывают у Москвы нешуточный невроз. К тому же РФ надо хоть как-то ответить на обвинения по «делу Скрипалей», особенно после эпического провала с интервью «Боширова» и «Петрова» госпоже Симоньян. Правда, ничего более убедительного, чем Гиоргадзе с его старыми фейками, в наличии не оказалось. Но возможностью еще раз поставить в одно предложение слова «США», «разработка биологического оружия», «эксперименты на людях» и т.д. в Москве вдохновились так сильно, что просто не подумали: а как быть, если завтра уже в Грузии поинтересуются, почему разыскиваемый за терроризм Гиоргадзе даже дает интервью и собирает пресс-конференции?

Но госпожа Бурджанадзе, похоже, появление Гиоргадзе на пресс-конференции расценила по-другому: а что, если в Москве вновь начали «раскручивать» его уже с внутригрузинским «прицелом»? И она, Нино Анзоровна Бурджанадзе, уже скоро окажется не у дел? Да тут еще лезут в аккуратно причесанную и завитую головку непрошенные параллели с господином Аббосзода, талышским сепаратистом, которого не просто отодвинули от кормушки, а вообще арестовали и того и гляди выдадут Азербайджану? Вот и пытается экс-спикер парламента погромче напомнить о себе.

И это, в общем-то, весьма красноречивая информация к размышлению, какими способами и при помощи каких фигур делается сегодня в России политика на грузинском направлении.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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