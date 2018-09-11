На российско-азербайджанском треке события развиваются прямо-таки в кинематографическом темпе. Обнародована — правда, пока, если можно так сказать, полуофициально — дата визита в Азербайджан президента России Владимира Путина. Как заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе видеомоста Баку-Москва, «президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в рамках визита российского лидера в Баку 25 сентября проведут рабочую встречу, которая будет шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или недоговорили в ходе переговоров 1 сентября в Сочи». Это не то чтобы сенсация — несколькими днями ранее помощник президента России Юрий Ушаков уже говорил, что в конце сентября Владимир Путин намерен посетить Азербайджан с рабочим визитом.

Но синхронно с этим заявлением азербайджанское информационное пространство буквально «взорвала» новость: в Москве задержан Фахраддин Фарман оглы Аббасов, более известный под именем «Фахраддин Аббосзода», один из лидеров талышских сепаратистов. По данным агентства «Регнум», где сей субъект регулярно выступал с провокационными опусами в адрес Азербайджана, задержали Аббасова полицейские в Люберецком районе Подмосковья.

Журналисты уже напомнили: уголовное дело против Аббасова было возбуждено 12 июля 2018 года Сабаильским районным судом города Баку. Ему — заочно — было предъявлено обвинение по статьям 281.2 и 283.1 УК АР (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц, и возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды). 14 июля 2018 года принято постановление о привлечении к уголовной ответственности, Абосзода был объявлен в межгосударственный розыск. На следующий день после ареста, 7 сентября 2018 года, судья Люберецкого городского суда Московской области Журавлева И. А. для обеспечения выдачи Абосзода в Азербайджанскую Республику избрала ему меру пресечения в виде заключения под стражу — пока на месяц.

Знающие люди предупреждают: экстрадиция — процесс долгий и, если можно так выразиться, «неуверенный». Но вероятность, что Фархраддина Аббасова (Абосзода) выдадут Азербайджану, весьма высока. А здесь ему есть за что ответить.

Напомним: Фахраддин Аббасов родился в селе Былабанд Лерикского района. Закончил школу, потом получил высшее образование, защитил кандидатскую диссертацию, преподавал в БГУ…

Летом 1993 года малозаметный преподаватель ВУЗа решил, что настал его час. В истории нашей страны это было тяжелое и опасное время. Азербайджан, только в 1991 году восстановивший свою независимость, стоял тогда перед реальной опасностью потерять свою государственность — страну буквально рвали на куски. В числе прочего, раздували сепаратистский мятеж и в Ленкорани, где группа сепаратистов попыталась провозгласить «Талыш-Муганскую республику», где господин Аббасов занял пост аж «председателя парламента». Правда, продлилась эта авантюра недолго. Во-первых, вопреки планам и прогнозам, сепаратистов не поддержало население. А во-вторых, 15 июня 1993 года к власти в Азербайджане вернулся Гейдар Алиев. Устроителям неудавшегося сепаратистского мятежа пришлось бежать. Аббосзода окопался в России, откуда пытался руководить сторонниками «в поле». Сделал еще одну «вылазку на родину» в 2005 году, когда в Азербайджане только ленивый не предрекал новый раздрай и «цветную революцию», а ведущий «Вестей в субботу» Сергей Брилев, комментируя кадры уличных столкновений в Баку, проговорился, кто и зачем делал ставку на дестабилизацию ситуации в Азербайджане: в Баку строят планы экспорта газа в Европу, а там, глядите, уличные беспорядки…Абосзода попытался «встроиться в процесс», пытался издавать газету «Шавнышт» на талышском языке, но, убедившись, что никакой «революции» с возвращением страны в состояние ранних девяностых не получилось, вновь вернулся в РФ. По данным армянских СМИ, не раз посещал Армению, принимал непосредственное участие в создании «талышского радио», вещающего из оккупированной Шуши, и заодно всеми силами пытался легализоваться в Москве, но не очень удачно. Вид на жительство в РФ он себе выторговал, а вот гражданство, которое запросил еще в 2014 году — уже нет. Писал книги вроде «Несостоявшаяся независимость Талыша» или «Мыслить немыслимое: моя борьба за независимый Талышистан», статьи на сайте все того же «Регнума», раздавал провокационные интервью, где всячески намекал, что раскол Азербайджана и создание «Талышистана» будет-де в интересах России…

И вот теперь вместо благожелательного внимания — арест, заключение под стражу и ожидание экстрадиции в Азербайджан. Где точно встретят не хончой и не красной дорожкой.

И тут уже не получится не озвучить вопрос: что происходит? В Москве просто оперативно отреагировали на азербайджанский запрос, и здесь нет никаких резонов и причин, кроме сугубо «розыскных»? Вряд ли. Абосзода все же был не простым уголовником, чтобы его арестовали и выдали Азербайджану совсем уж без политической подоплеки, да еще накануне визита Владимира Путина в Баку. Тем более что политические доводы заметны невооруженным глазом.

Судя по всему, на фоне всех неприятностей, свалившихся на Россию за Крым и Донбасс, и планомерного, хотя и вроде бы не сопровождающегося яркими спецэффектами, «уплотнения» позиции мирового сообщества по оккупированным грузинским Абхазии и Южной Осетии, в Москве уже вынуждены осторожничать в поддержке сепаратистов, выступающих за силовую перекройку границ новых независимых государств. Особенно тех государств, с которыми выстраиваются вполне добрососедские и конструктивные отношения. Понятно, что арест и возможная экстрадиция Аббасова — это слишком резкий контраст с отказом Москвы искать и арестовывать экс-министра обороны Армении Арутюнова. Что наглядно демонстрирует и авторитет страны, и реакцию Москвы на этот самый авторитет. Ну и, конечно же, такой арест и экстрадиция, если она последует, накануне предстоящего саммита в Баку будет вполне подходящим жестом: одним болезненным узелком в двусторонних отношениях меньше. Абосзода вряд ли был «проблемой номер один», но то, что он находился в Москве, укреплению климата доверия между Азербайджаном и Россией точно не способствовало.

Здесь, конечно, можно строить с десяток предположений, на какой ответный жест и в какой сфере рассчитывает Москва. Абосзода — не та фигура, чтобы в ответ на его арест рассматривать кардинальные политические шаги, но поле для предположений наличествует.

Но есть еще одна сторона вопроса. Совсем недавно, в июле нынешнего года, в стане талышских сепаратистов наметился нешуточный раскол. Как уже тогда рассказывал Minval.az (https://minval.az/news/123808686), контролируемое Абосзода «талышское радио» внезапно напустилось…на еще одного лидера талышских сепаратистов Аликрама Гумбатова, которого обвинили аж в работе на Азербайджан. В Ереване всерьез занервничали те, кто приглашал Гумбатова из Голландии в Армению и финансировал его поездку. И вот этот раскол в стане прикормленных сепаратистов тем, кто их привечал, был совсем уж ни к чему. И если Абосзода, одного из участников этого самого раскола, оперативно арестовали по азербайджанскому запросу, то ставшая «мемом» фраза: «Совпадение? Не думаю» — так и просится на язык и на монитор. Тем более можно догадаться, почему именно Абосзода, а не Гумбатову, и решили сказать «Ты кто такой? Давай, до свидания!». Во-первых, решить вопрос с ним было куда проще, чем с находящимся в Нидерландах Гумбатовым. А во-вторых, вынес «сор из избы» и придал скандалу публичное измерение именно Абосзода. Которого и наказали.

А вот это уже повод задуматься о степени координации действий в этом вопросе между Москвой и Ереваном. Конечно, формально «талышское радио» действует не в России, а в оккупированном Арменией Карабахе, Аликрама Гумбатова в Ереване принимали вообще «полуофициально» и т.д.. Только вот вряд ли Армения, форпост России, вела и ведет всю эту политику ну абсолютно самостоятельно и без оглядки на Москву. А это значит, что с арестом Абосзода попытки разыграть против нашей страны «талышскую карту» не прекратятся. Что, в общем-то, дает неплохую «информацию к размышлению» о реальной политической цене этого вероятного «подарка в наручниках» из Москвы.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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