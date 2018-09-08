Председатель парламента Молдавии Андриан Канду отверг причастность Анкары к депортации группы турецких граждан, которая спровоцировала акции протеста в столице республики и других странах.

Как передает ТАСС, об этом он сообщил в субботу в ходе брифинга после заседания парламентской Комиссии по национальной безопасности.

«Многие из этих людей находятся под наблюдением Антитеррористического центра Службы информации и безопасности с 1997 года. Поэтому высылка не имеет никакой связи с теми, кто сегодня у власти в Молдавии или Турции, а также с конфликтом между Эрдоганом и Гюленом [Фетхуллахом Гюленом]», — заявил Канду, опровергая обвинения со стороны оппозиции и неправительственных организаций.

Он подтвердил, что из Молдавии была выслана группа руководителей сети турецких лицеев «Orizont». Кроме того, Канду сообщил, что он и премьер-министр Молдавии Павел Филип «неоднократно получали просьбы закрыть это учебное заведение». По данным местной прессы, в 2017 году к Филипу с таким предложением обращался премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Сообщалось, что руководство этих учебных заведений связано с Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

При этом Канду заверил, что лицей продолжит работать в обычном режиме. «Это престижное учебное заведение с хорошими показателями, которое функционирует у нас более 20 лет. Пока они не нарушают нормы и законы Молдавии, мы не станем предпринимать никаких действий против «Orizont». Так мы отвечали на просьбы закрыть это учебное заведение», — уточнил спикер.

После выдворения группы граждан Турции молдавская оппозиция обвинила власти «в выполнении политического заказа Анкары», а в Кишиневе прошли акции протеста. Как проинформировал Канду пикеты также состоялись перед молдавскими посольствами в шести странах ЕС, США и Канаде. «Звучали угрозы в адрес дипломатов. Поэтому в Германии работа посольства была приостановлена на несколько часов», — уточнил спикер.

Инцидент также прокомментировал еврокомиссар Йоханнес Хан — он написал в «Твиттере», что «ждет от молдавских властей соблюдения верховенства права и установленных юридических процедур».

Как сообщил председатель парламента, под наблюдением молдавских спецслужб находятся 47 иностранцев. Из-за подозрений в связях с террористами 18 из них были признаны нежелательными персонами, а 7 на этой неделе высланы из страны.

Minval.az