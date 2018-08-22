Экспертный совет по реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря может быть создан в октябре этого года.

Об этом по итогам прошедшего в Москве круглого стола по итогам Каспийского саммита и перспективам развития региона сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов.

Пятый каспийский саммит прошел в Актау 12 августа. По его итогам президенты Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря. Работа над документом шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

«Как спецпредставитель я при себе буду усиливать экспертный совет с точки зрения мониторинга выполнения конвенции, ратификации ее и ускорения этого вопроса. Было бы целесообразно собрать депутатов прикаспийских государств и поставить вопрос о создании каспийской межпарламентской ассамблеи. <…> У нас очень хорошие эксперты, с которыми мы работаем в РАН, в МГИМО, в Институте востоковедения — с ними будем работать, есть эксперты Высшей школы экономики, есть РАНХиГС — надо их внимание направить на Конвенцию и ее ратификацию. Я думаю, что в сентябре-октябре совет может быть создан», — сказал он.

По мнению Абдулатипова, реализации конвенции поможет создание в Министерстве иностранных дел РФ секретариата, который будет координировать воплощение положений документа в жизнь.

«У нас достаточно неплохо развиты на Каспии двусторонние отношения — есть контакты, понимание, документы. И очень слабо развиты многосторонние отношения, пятисторонние отношения. Это огромный потенциал интеграционный, который не используется», — сказал он.

Абдулатипов подчеркнул, что у прикаспийских государств «огромный потенциал для гуманитарного сотрудничества».

«Мы предлагаем разработку специальной программы, комплексной программы развития каспийского региона и сотрудничества с прикаспийскими государствами, разработать которую должно правительство РФ, и, соответственно, для выполнения этой программы должен быть координатор от правительства», — считает он.

Спецпредставитель президента РФ на Каспии отметил, что на данный момент нереализованным остается интеграционный потенциал и потенциал в сфере гуманитарного сотрудничества.

Minval.az