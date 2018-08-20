Спикер парламента Ара Баблоян, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране, заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян допускает в адрес парламента неприкрытые угрозы, ставя под удар принципы свободы слова в стране. Соответствующее заявление было распространено в понедельник.

«Я внимательно следил за работой правительства 100 дней. Как глава парламента, я ожидал от своего коллеги, премьер-министра Никола Пашиняна, программу по обеспечению безопасности, экономического развития, повышению благосостояния людей и, конечно, дальнейшему укреплению демократии. Может быть, ста дней мало для видения задач и путей их решения.

Конечно, я считаю, что надо бороться с коррупцией. Конечно, надо бороться с монополиями. Убежден, что к мнению общества надо прислушиваться всегда, особенно при принятии важнейших решений. Но руководствоваться мы должны исключительно Конституцией и законами, а также международными обязательствами нашей страны. В этом отношении с сожалением замечаю, что глубоко озабочен создавшейся обстановкой» — говорится в заявлении, которое цитирует «Спутник».

Общественно-политическая жизнь страны, правоотношения государственных органов, общественное согласие поставлены под вопрос, считает Баблоян. Его беспокойство углубляется заявлением премьер-министра Пашиняна: «Вначале научитесь говорить, и только потом думайте о своей свободе слова».

В выступлении Пашиняна на митинге звучали призывы, очень опасные для конституционного строя Армении. Под словами о «переходном правосудии» скрывается намек на обратную силу законов, противоправную по сути, также заявил Баблоян.

«В то же время глава исполнительной власти хочет провести через парламент желательные для себя изменения в конституции, причем угрожает добыть этот резльтат любой ценой. Это открытое давление и принуждение парламента. Для меня это тем менее понятно, что в самом парламенте не были исчерпаны возможности таких обсуждений», — написал спикер парламента Армении.

Minval.az