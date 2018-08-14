Около ста противников экс-президента Армении Роберта Кочаряна во вторник вышли на демонстрацию, протестуя против решения Апелляционного суда Еревана об освобождении бывшего главы республики.

Акция проводится у здания гостиницы Эребуни, где расположен офис Кочаряна.

Несколько десятков митингующих ворвались в здание, где должна была начаться пресс-конференция Кочаряна.

Участники акции протеста, которые проводили митинг перед зданием «Эребуни плаза» в центре Еревана ворвались в бизнес-центр и начали подниматься на 9 этаж, где проходит акция.

Часть из них попытались подняться на лифте. Несмотря на то, что дверь где проходит пресс-конференция закрыли полицейские — несколько человек успели прорваться в зал.

Митингующие начали бить по дверям, требуя впустить их внутрь. Сам Кочарян еще не пришел на место конференции.

Позже и остальные участники смогли прорваться в зал с криками «убийца».

Они встали за стол, где должен был сидеть Кочарян, и начали кричать «Роберт-убийца».

Minval.az