Посол Туркменистана в Грузии Довлетмурад Муратов прокомментировал запуск прямого авиасообщения между Ашхабадом и Тбилиси, подчеркнув его необходимость этническим разнообразием своей страны.

«Дело в том, что в Туркменистане живут очень много как этнических армян, так и этнических азербайджанцев. После того, как открыли авиарейс Ашхабад-Ереван, многие едут в Ереван. Но этнические азербайджанцы полететь туда не могут, им приходится пользоваться паромной переправой. Если здесь мы запустим это авиасообщение, то этнические азербайджанцы, а их более 400 тысяч в Туркменистане, смогут лететь в Тбилиси. Грузия будет как хаб, с помощью которого можно попасть и в Ереван, и в Азербайджан, не травмируя какие-то национальные чувства», – сказал Муратов в беседе со Sputnik Грузия.

Посол Туркменистана в Грузии также добавил, что стороны ведут активную работу над открытием рейса Тбилиси-Ашхабад, и уже подписываются определенные документы между двумя странами.

Minval.az