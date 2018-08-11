Главы МИД каспийской «пятерки» договорились о дальнейшей работе в пятистороннем формате после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на предстоящем 12 августа в Актау саммите.

Об этом сообщили в МИД РФ по итогам прошедшей встречи глав МИД каспийских государств.

«Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимодействия и условились о модальностях дальнейшей работы по вопросам каспийской повестки дня после предстоящего подписания президентами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — отметили в ведомстве.

Пятый каспийский саммит пройдет в Актау 12 августа. В его преддверии здесь собрались главы МИД каспийских государств, чтобы обсудить завершение подготовки к встрече на высшем уровне.

Minval.az