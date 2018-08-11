Армения готова к любому сценарию развития событий, в том числе и возобновлению переговоров по карабахскому урегулированию.

Как передает Sputnik Армения, об этом заявил в беседе с журналистами премьер-министр Никол Пашинян, комментируя возможную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

После смены власти в Армении переговоры с азербайджанским президентом не проводились. 11 июля в столице Бельгии состоялась первая встреча глав МИД двух стран при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Все мы понимаем, что необходимы некоторый подготовительный этап, некоторые предусловия для возобновления переговоров. Мы уже выразили нашу готовность продолжить переговорный процесс в конструктивном русле в рамках тех политических обязательств, которые мы взяли на себя и в контексте национальных интересов Армении», — подчеркнул он.

Отметим, ранее Пашинян выразил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Также нет конкретности относительно встреч глав МИД Армении и Азербайджана, хотя ранее сообщалось, что во время брюссельского визита Пашиняна таковые были достигнуты.

Ранее официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились о встрече в сентябре. Армянская сторона пока не подтвердила эту информацию.

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