Встреча глав МИД каспийской «пятерки» (Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран), на которой будет подготовлено коммюнике предстоящего 12 августа саммита, началась в Актау, передает ТАСС.

Азербайджан представляет министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, Россию — глава МИД Сергей Лавров, Казахстан — глава МИД Кайрат Абдрахманов, Туркменистан — заместитель председателя кабинета министров, глава МИД Рашид Мередов, Иран — глава МИД Джавад Зариф.

На встрече планируется «договориться о модальностях дальнейшего взаимодействия в рамках каспийской «пятерки» после подписания Конвенции о правовом статусе Каспия, а также проработать коммюнике предстоящей встречи в верхах».

Министры встречаются в гостинице Holiday Inn, расположенной недалеко от центра города и берега Каспийского моря.

Minval.az