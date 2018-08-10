Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российские партнеры должны адаптироваться к новой ситуации в стране.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что события в Армении идут вразрез с заявлениями ее нового руководства об отказе от преследования своих политических предшественников.

«Это новая ситуация в стране, и мы все, в том числе российские партнеры, должны адаптироваться к этому. Так что, все нормально», — заявил Пашинян, комментируя по просьбе журналистов слова Лаврова.

Minval.az