Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован политико-дипломатическим путем.

«Мы также обменялись мнениями по процессам, протекающим на Южном Кавказе.

Мы выражаем твердую приверженность принципам мирного решения имеющихся противоречий и конфликтов в рамках общепризнанных международных норм и критериев. По нашему убеждению, политико-дипломатический диалог самый конструктивный путь разрешения столь сложной проблемы, каковой является Нагорный Карабах», — сказал Э.Рахмон в пятницу в Баку на совместном заявлении для прессы с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Э.Рахмон, слова которого приводит пресс-служба президента Таджикистана, подчеркнул, что Баку и Душанбе высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, радикальной религиозной идеологией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами безопасности.

«В ходе переговоров, прошедших в традиционной атмосфере взаимопонимания, мы также обсудили перспективы нашего взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других международных и региональных объединений. Мы обсудили афганскую проблематику, по которой наши страны исходят из общих позиций. Мы подтвердили свою приверженность целям возрождения мира и стабильности в Афганистане», — отметил он.

Э.Рахмон добавил, что по всем этим вопросам позиции Таджикистана и Азербайджана совпадают, это «является хорошей основой для сотрудничества и тесного взаимодействия в этом направлении».

Minval.az