Бывший президент Армении Серж Саргсян вернулся на родину после отпуска и направился в Ханкенди.

Как пишет газета «Жоховурд», он отправился за границу где-то на 10 дней, по некоторым данным, Саргсян отдыхал в Италии.

После возвращения из отпуска, Саргсян короткое время оставался в Ереване, после чего поехал в Карабах для того, чтобы повидать мать. Уже около трех дней Саргсян находится в Ханкенди.

Руководитель офиса третьего президента Наири Петросян на вопрос газеты о местонахождении бывшего премьер-министра республики, подтвердил, что Саргсян вернулся в Армению.

По его словам, Саргсян уже более недели, как вернулся в Армению.

Minval.az