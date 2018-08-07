Строительство железной дороги Иран-Армения вполне реалистично.

Об этом заявил Sputnik Армения первый заместитель главы ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин.

Дочерняя компания РЖД — «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) — в соответствии с концессионным соглашением управляет железно-дорожной сетью Армении и была бы одним из бенефициаров в случае реализации проекта с Ираном.

«Мы действительно начали прорабатывать этот вопрос. Сегодня этот маршрут (Персидский залив — Черное море, проходит по территории Армении. — ред.) является мультимодальным, то есть включает в себя и железнодорожные, и автомобильные перевозки. Мы считаем, что усилия, которые были приложены правительством Армении и Ираном по формированию этого маршрута, нужно развивать и продолжать», — отметил Мишарин.

На втором этапе можно было бы подготовить обоснование инвестиций для железнодорожного маршрута.

«Считаю, что прокладка железной дороги из Ирана в Армению технически вполне возможна. Просто над этим нужно работать, искать инвестиции», — сказал он.

Стоимость проекта железной дороги Армения-Иран оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Правительство Армении 7 августа 2014 года одобрило предварительную программу строительства дороги. Протяженность дороги, согласно проекту, составит 300 километров, в ее инфраструктуру будут включены 64 моста общей протяженностью в 19,4 километра, 60 тоннелей в 102,3 километра и 27 станции.

Ожидалось, что строительство завершится в 2022 году, объем грузоперевозок составит 25 миллионов тонн в год. Проект железной дороги был разработан Международной компанией строительства и коммуникаций Китая (CCCC International). Однако ее строительство до сих пор под вопросом из-за отсутствия реальных инвесторов.

Minval.az