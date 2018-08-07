Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать Грузию в альянс, так как Россию признает независимость Абхазии и Южной Осетии, что может привести к потенциальному конфликту.

«Расширение НАТО – это безусловная угроза Российской Федерации. И это безусловный вызов. Относительно недавно было принято очередное решение о том, что Грузию ждут и примут в Североатлантический альянс. Как это можно прокомментировать? Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсант».

«Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы», —подчеркнул премьер РФ.

Он отметил, что принятие решения о приеме Грузии в НАТО может привести к серьезным последствиям.

«И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении», — отметил глава российского правительства.

Minval.az