В регионе может вспыхнуть новый вооруженный конфликт

В годы существования СССР информация о военных учениях была строго засекреченной. Нет, конечно, случалось, что видели на дорогах перемещающуюся боевую технику, автомобили с солдатами, натыкались на временные шлагбаумы с табличками «Стой! Идут учения», но кодовые названия учений, их сценарий и задачи, которые в их ходе приходилось решать, в СМИ не «засвечивались». Довольно долго едва ли не единственной информацией о том, как проходят в армии такие вот «учения в условиях, максимально приближенных к боевым», были художественные фильмы вроде «В зоне особого внимания», «Слушать в отсеках!» или «Ответный ход». Зато советские «центральные», то бишь московские, СМИ всячески расписывали учения США и их союзников, щедро пересыпая свои материалы эпитетами вроде «игра мускулами», «язык силы и угроз», «дипломатия канонерок» и т.д.

Теперь, конечно, аудитория куда как информированнее. Нам сообщают, где проходят учения, войска каких округов в них вовлечены и даже какие выполняют при этом задачи. Но вот закулисные политические игры по-прежнему стараются не афишировать. И уж тем более не акцентируют внимания на их возможных последствиях.

Напомним: в Грузии 1 августа стартовали военные учения «Достойный партнер — 2018» (Noble Partner). Эти маневры являются частью учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. По данным минобороны Грузии, которые уже приводились в СМИ, в маневрах принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран-членов и партнеров НАТО: Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии.

Москва уже выразила свое недовольство. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Североатлантический альянс продолжает «провокационные и дестабилизирующие усилия в Причерноморье». Коснувшись учений Noble Partner 2018, госпожа Захарова выразила сожаление, что «под различными предлогами в это сомнительное мероприятие оказались вовлечены и соседние с Грузией страны».

Здесь, конечно, не обойтись без комментария. Можно, конечно, напомнить прописные истины: приоритеты безопасности каждая страна определяет для себя сама. И сама же решает, дружить ей с Россией или Китаем или, наоборот, с США и Францией, вступать в ОДКБ, НАТО или вообще придерживаться «вооруженного нейтралитета». В НАТО постоянно подчеркивают, что вопрос о приеме в блок новых членов здесь намерены решать, не оглядываясь на мнение Москвы. Другой вопрос, что сами эти страны со своими приоритетами должны быть честными. И не пытаться, как это делает, к примеру, Армения, одновременно отправлять своих солдат на учения НАТО и выклянчивать у России очередной оружейный кредит.

Но за ширмой этой привычной уже дискуссии, где аргументы сторон известны и неоднократно обозначены, остается другой, куда более драматичный и опасный сюжет. Прежде всего, все происходит накануне десятой годовщины вторжения России в Грузию — того самого, которое предпочитают политкорректно именовать «пятидневной войной». И после того, как на очередном саммите НАТО была подтверждена поддержка евроатлантической интеграции той же Грузии, что вызывает у Москвы весьма острую реакцию. Во всяком случае, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев решил пригрозить Брюсселю и заявил, что вступление Грузии в Североатлантический альянс может привести к катастрофическим последствиям. «Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо», — цитирует его ТАСС.

Более того, ответ России на учения НАТО в Грузии не ограничился заявлениями. В ответ на учения НАТО в Грузии Россия дала старт масштабным маневрам в оккупированной грузинской Абхазии. В них задействованы около 2,5 тысячи военнослужащих — мотострелки, танкисты, артиллеристы, представители других видов и родов войск, более 600 единиц вооружения и боевой техники. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ выполняют «условное минирование прибрежной полосы», чтобы помешать морскому десанту противника, инженерные подразделения российской базы прочесывали берег миноискателями и оборудовали оборонительные фортификационные сооружения. Запланированы боевые стрельбы из танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходок «Гвоздика», минометов «Сани», огнеметов РПО-А «Шмель». В лучшем случае репетируют в Абхазии отражение атаки грузинских вооруженных сил на тот случай, если в Тбилиси решат восстановить территориальную целостность своей страны силовым путем. В худшем — готовятся к новой атаке: перед «пятидневной войной», напомним, Россия тоже проводила на Кавказе масштабные учения, под ширмой которых стянула к границам Грузии свои отборные войска.

Плюс ко всему нынешняя «война учений» на территории Грузии — это только часть противостояния, разворачивающегося сегодня в Черноморском регионе. Направление это для России всегда было одним из самых «чувствительных». Еще в советские годы это был один из самых милитаризованных регионов мира. Кремль создавал здесь военные базы, склады с циклопическим количеством оружия, вроде тех, которые располагались в молдавском селе Колбасное, наращивал мощь Черноморского флота… Теперь же здесь расстановка сил резко изменилась, и не в ее пользу. Бывший сателлит Болгария и ранее нейтральная Румыния — члены НАТО. В сторону Североатлантического альянса смотрят в Тбилиси и Киеве. Плюс ко всему Россия лишилась и военных верфей в Николаеве, что сильно повлияло на ее планы стать «владычицей морскою». Аннексия Крыма и оккупация Абхазии с весьма удобной гаванью в Сухуми позволили Москве расширить «свободу рук» в Черном море, но явно не настолько, чтобы в Москве вздохнули спокойно. Особенно теперь, когда в НАТО реализуют свою ответную «черноморскую стратегию» — с совместными учениями и военно-морской группировкой, куда войдут корабли как стран, входящих в НАТО, так и тех, кто членом блока пока что не стал.

«Те, кому за», за всеми этими военными играми наблюдают с некоторой долей скептицизма: есть опыт «холодной войны», где тоже создавали военные базы, устраивали учения и маневры, но все эти «военные игры», к счастью для всех, так и не переросли в настоящую войну. И под эти разговоры так удобно не обращать внимания, что та «холодная война» сопровождалась множеством «локальных конфликтов». И сейчас в истории «новой черноморской стратегии» уже были и боевые действия первой половины девяностых, и «пятидневная война», и взрывы кораблей в Поти, находившемся за рамками «театра военных действий», и обстрел из «Искандера» жилых кварталов Гори. Сегодня продолжаются боевые действия на востоке Украины. И местные эксперты не исключают, что вскоре конфликт может вспыхнуть и на Азовском море. Во всяком случае, по информации российской «Новой газеты», такого мнения придерживаются эксперты украинской неправительственной организации «Майдан закордонних справ», которая объединяет дипломатов, экономистов, специалистов оборонного строительства и стратегий работы с оккупированными территориями. По мнению Андрея Клименко, руководителя «крымского» направления, на Азовском море может развернуться следующий этап российской агрессии. Объектами, по его мнению, станут, прежде всего, порты Мариуполь и Бердянск. В беседе с корреспондентом «Новой» Клименко напоминает, что Россия превратила в «опорные базы» буровые платформы на захваченных украинских месторождениях газа на крымском шельфе: Голицынское, Архангельское, Штормовое… «Доказательства? Пожалуйста. Съемка сентября прошлого года, с военного самолета. На борту были представители прокуратуры АР «Крым», представительства президента Украины, пограничники, самолет тогда обстреляли, — говорит корреспонденту «Новой» украинский эксперт. — На каждой буровой сидят полтора-два десятка российских спецназовцев с оружием, с пулеметами, с переносными зенитными комплексами. Плюс все нашпиговано электроникой. Локаторы контролируют подводную и надводную часть акватории, воздушную обстановку. Если четыре предыдущих года там вели патрулирование вспомогательные суда ЧФ РФ, разведывательные корабли, буксиры, то с 1 июня нынешнего года районы охраняются в круглосуточном режиме 41-й бригадой малых ракетных кораблей». По мнению Клименко, «и на Азове, и на шельфе Черного моря достаточно только казуса белли…» Добавим от себя: как уже рассказывал Minval.az, на Азовское море Россия перебрасывает военные корабли с Каспия, где еще недавно старательно наращивала военные мускулы и устраивала впечатляющую демонстрацию силы.

Плюс ко всему Мариуполь и Бердянск явно представляются для Москвы этакой «мягкой мишенью». Вход в Азовское море уже «заперт» Крымским мостом, натовские эсминцы, присутствующие в Черном море, сюда просто физически не смогут пройти, и уж тем более в Москве уверены: никто на Западе просто не станет вступать в открытый конфликт с Россией из-за какого-то там Бердянска. А там можно будет распространить столь ценный опыт и на Одессу с Николаевым, где еще по горячим следам аннексии Крыма планировали свой сепаратистский мятеж.

Только вот все дело в том, что на этом самом «черноморском направлении» Россия уже один раз недооценила возможную реакцию мирового сообщества. И если теперь в Москве решат прыгнуть на те же грабли, последствия могут оказаться куда драматичнее.

Нурани, политический обозреватель.

Minval.az