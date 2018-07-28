Угрозы США в адрес Турции только нанесут ущерб отношениям двух стран.

Об этом говорится в статье пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына «Отношения Турции и США», опубликованной в газете Daily Sabah.

«Президент США Дональд Трамп может хотеть поддерживать хорошие отношения с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и Турцией. Несомненно, если эти отношения будут развиваться на основе взаимного уважения и интереса, то такой подход окажется эффективным. Но угрозы в адрес Турции только нанесут ущерб отношениям двух стран», — пишет Калын.

Автор статьи напоминает, что действия США в последние годы серьезно подорвали доверие как турецких властей, так и общественности.

Турция как участница международной коалиции по борьбе с ДЕАШ предоставила авиабазу «Инджирлик» для нанесения ударов по террористам, говорится в материале.

Но США предпочли во время операции в Ракке воспользоваться поддержкой не турецкой армии, а террористов YPG, которых ЦРУ характеризует как сирийское крыло PKK, отмечает автор статьи.

«Вашингтон попытался оправдаться, заявив, что договоренность, достигнутая с сепаратистской террористической организацией, носит временный, тактический и «взаимовыгодный» характер. Но этот план в прошлом году вновь был одобрен администрацией Трампа. Верно, что администрация Трампа хочет отойти от стратегии Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM). В этом контексте была подготовлена дорожная карта по выводу террористов YPG из сирийского Мюнбича, но конкретных изменений в политике США не произошло, что продолжает наносить ущерб отношениям Турции и США», — пишет Калын.

В этом контексте Анкара требует, чтобы США положили конец сотрудничеству с террористами YPG, которые в последнее время активно ведут переговоры с режимом Башара Асада, говорится в материале.

Автор статьи также отмечает, что Анкара разочарована отсутствием шагов со стороны США в рамках расследования попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 года, преступлений, совершенных в этой связи на территории США, а также привлечения виновных к ответственности.

В этих условиях турецким властям очень сложно понять неадекватную реакцию властей США на ситуацию с американским гражданином, суд над которым состоялся в Турции, использование агрессивного языка в социальных медиа, говорится в материале.

«Только суд решит, будет ли гражданин США Эндрю Бронсон, о котором идет речь, арестован или же освобожден», — пишет Калын.

По мнению автора статьи, спасти отношения Турции и США, вывести их на новый уровень все еще можно, если Вашингтон с пониманием отнесется к вопросам, которые вызывают обеспокоенность Анкары в плане обеспечения безопасности, говорится в статье.

Турция не может игнорировать действия своего союзника по НАТО, представляющие угрозу ее национальной безопасности, пишет Калын.

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