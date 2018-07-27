Комитет по внешним связям Сената США одобрил законопроект, предусматривающий ограничения на получение Турцией кредитов от международных финансовых организаций.

Как передает «Анадолу», документ принят на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и вице-президента страны Майка Пенса применить против Турции масштабные санкции, в случае если Анкара не освободит американского пастора Эндрю Крейга Бронсона, арестованного в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористическим организациям FETÖ и PKK.

Законопроект, получивший название «Закон о международных финансовых институтах Турции», был представлен на рассмотрение Сената сенаторами Бобом Коркером, Бобом Менендесом, Джеймсом Лэнкфордом, Томом Тиллисом, Жанной Шахин и Биллом Нельсоном.

В качестве обоснования для принятия законопроекта приводится привлечение к суду в Турции граждан США (в том числе турецкого происхождения) по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций FETÖ и PKK.

«Мы никогда не хотели бы, чтобы возникла необходимость в подобном законопроекте. Однако мы предупреждали, что несправедливые задержания турецким правительством граждан США и сотрудников посольства из числа местного населения, не останутся без последствий», — заявил сенатор Коркер, комментируя законопроект.

Для вступления в силу документ должен быть также одобрен Сенатом США, Палатой представителей Конгресса и президентом США Дональдом Трампом.

В документе приводится ссылка на статью 701 американского «Закона о международных финансовых организациях», в которой говорится, что «политика США заключается во внесении в повестку случаев нарушения прав человека».

Законопроект предписывает Минфину США, а также представителям США в руководстве Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также других международных структур, препятствовать выделению финансовых средств Турции.

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