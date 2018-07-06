В перспективе российский газ может стать одним из источников для заполнения Южного газового коридора.

Как передает АПА, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

«Мы не раз говорили об этом, и я подтверждаю наш интерес к тому, чтобы привлекать газ из новых источников, помимо или наравне с газом из Азербайджана, в систему Южного газового коридора. Естественно, в первую очередь мы обсуждаем возможности самого Азербайджана помимо Шахдениз. Это месторождение Абшерон, которое находится в стадии подготовки к началу добычи, дальнейшее расширение разработки месторождения Умид и идеи по объединенному с ним проекту «Бабек», в котором пока какие-то большие работы не ведутся. Все они наверняка будут следующими источниками газа из Азербайджана для ЮГК.

Наряду с этим есть возможности привлечения в ЮГК газа из новых потенциальных источников. Это может быть Ближний Восток, Центральная Азия, либо Восточное Средиземноморье. Это может быть и российский газ — мы не делаем в этом плане никаких исключений или дискриминации, и готовы работать со всеми производителями или владельцами газа. При этом условия такого сотрудничества очень просты: поставщик должен быть легитимным и заинтересован в использовании нашей системы. При наличии коммерческих договоренностей никаких других ограничений у нас нет».

По его словам, запуск Транс-анатолийского газопровода, начало поставок газа с месторождения Шахдениз позволяют уверенно говорить о том, что и остальные звенья проекта ЮГК будут введены в строй также своевременно. «Не существует никаких сомнений, в том, что проект финансируется и будет продолжать финансироваться в соответствии с обязательствами, взятыми на себя акционерами каждого конкретного его элемента. У нас нет никаких сомнений в том, что все внешние ожидаемые заимствования будут получены в срок и в полном объеме в соответствии с договоренностями с банками и финансовыми институтами. Потребители нашего газа в Греции, Болгарии и Италии получат его в намеченные сроки и в полном объеме».

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