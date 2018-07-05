Семь лет назад Азербайджан располагал огромными финансовыми средствами и было принято решение быстро восстановить энергосистему страны, заменив оставшееся со времен Советского Союза старое оборудование на новые газопаровые станции, рассказал в интервью агентству Sputnik Азербайджан руководитель Общества инженеров и энергетиков Расул Сулейманов.

По его словам, в результате были построены — тепловая станция (ТЭС) «Джануб» мощностью 780 мегаватт, ТЭС в Сумгайыте (525 мегаватт), ТЭС «Шимал» (400 мегаватт) и достраиваются еще одна ТЭС в 405 мегаватт и газопоршневые станции.

«Но во время приобретения и установки оборудования был упущен из вида один важный момент — при нагреве воздуха выше 25 градусов на каждый градус повышения температуры коэффициент полезного действия (КПД) станции падает на один процент. В общей сложности при 40-градусной жаре станция теряет половину и более мощностей, поэтому ТЭС «Шимал», «Сумгайытская» и «Джануб» не смогли обеспечить Баку стабильной подачей электроэнергии», — подчеркнул Сулейманов.

При этом, только Баку, с учетом включенных кондиционеров, в пиковой нагрузке со всеми пригородами потребляет 1500 мегаватт электроэнергии. Тем самым, в момент отключения ТЭС «Азербайджан» в Мингячевире получилось так, что слабые станции не развивали мощности, и рассыпались, как домино.

«Зимой у них хорошие показатели, так как газопаровая КПД доходит до 62%. Но сейчас, в жару, они не набирают и 25% мощности», — отметил он.

По его словам, для охлаждения конденсата турбины необходима вода. И, скорее всего, она нагрелась, информация о чем, к сожалению, не предоставляется, и мощности электростанций резко упали. Кроме этого, морская вода, поставляемая в Сумгайыт на парогазовую установку, могла оказаться загрязненной. Тина, которая образуется в море, забивает фильтры, через которые воду в больших объемах вытягивают мощные насосы для охлаждения пара.

«А если конденсат не охлаждается, давление внутри повышается и станция автоматически отключается. Тем самым, вместо мощностей в 2000 мегаватт в восточной части Азербайджана в наличии были мощности от 800 до 1000 мегаватт», — отметил эксперт.

По его словам, необходимо выделить финансы для выдвижения труб для ТЭС «Шимал» и «Сумгайыт» дальше, чтобы забирать из больших глубин моря чистую и более прохладную воду.

Что касается системы регулирования, то, по словам Сулейманова, когда мощностей не хватает, просто осуществляются веерные отключения.

«Но они на этот раз этого не сделали — когда произошла авария на ТЭС «Азербайджан» в Мингячевире, в Диспетчерской службе должны были отключить некоторые районы с целью обеспечения работы метро и других важных стратегических объектов. А затем, по мере устранения неисправностей, по-очереди включать, а не допускать 90-процентного отключения системы. За подобные ошибки во времена Сталина расстреливали, а во времена Брежнева снимали с работы. Какое решение примет президент Азербайджана по произошедшему, покажет время», — заявил Сулейманов.

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