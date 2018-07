Мирные протесты из-за нехватки воды переросли вечером в субботу, 30 июня, в столкновения демонстрантов с полицией в городе Хорремшехр на юго-западе Ирана. Об этом сообщает DW.

По его данным, митингующие забросали правоохранительные органы камнями и строительным мусором. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Был нанесен ущерб нескольким сооружениям, включая Музей священной обороны, посвященный восьмилетней войне против Ирака, и один из мостов.

Mr president! The thugs of the Iranian regime open fire on protesters in the one of our city of south #Khorramshahr. Just please look at These people

they are demonstrating for lack of fresh water availability in the city. This video is for today.

Please be our voice🙏 pic.twitter.com/WKwteZV513

