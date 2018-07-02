Мирные протесты из-за нехватки воды переросли вечером в субботу, 30 июня, в столкновения демонстрантов с полицией в городе Хорремшехр на юго-западе Ирана. Об этом сообщает DW.

По его данным, митингующие забросали правоохранительные органы камнями и строительным мусором. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Был нанесен ущерб нескольким сооружениям, включая Музей священной обороны, посвященный восьмилетней войне против Ирака, и один из мостов.

Mr president! The thugs of the Iranian regime open fire on protesters in the one of our city of south #Khorramshahr. Just please look at These people

they are demonstrating for lack of fresh water availability in the city. This video is for today.

Please be our voice🙏 pic.twitter.com/WKwteZV513 — melody 🎼 ( مـِـــــــــلـودی ) 🇺🇸 (@melodysarkisian) 1 июля 2018 г.

مخاطبان رادیوفردا با ارسال ویدئوهایی از #خرمشهر از ادامه اعتراض‌ها به وضعیت #آب در این شهر، درگیری معترضان با ماموران نیروی انتظامی و شلیک گاز اشک‌اور خبر دادند. در این ویدئوها صدای شلیک گلوله هم شنیده می‌شود.

رادیوفردا نمی‌تواند به طور مستقل زمان و مکان این ویدئوها را تایید کند. pic.twitter.com/qLFkVuvfsh — RadioFarda راديوفردا (@RadioFarda_) 30 июня 2018 г.

Между тем на распространяемых в Twitter видеозаписях слышны звуки выстрелов и видно, как группы людей пытаются скрыться с места происшествия. Как передает агентство AP, по всей видимости, правоохранительные органы открыли огонь по демонстрантам. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на посты в соцсетях о гибели минимум одного человека. В официальных источниках подтверждения этой информации пока нет. Полностью установить достоверность кадров по независимым источникам на данный момент не представляется возможным.

Между тем губернатор провинции Хузестан Голям Реза Шариати принес извинения за произошедшее: «Мы просим прощения… Мы решаем проблему и работаем, чтобы устранить оправданные опасения граждан».

Инцидент возник из-за прорыва труб. В результате было нарушено снабжение питьевой водой в ряде городов провинции. Ситуация осложнялась тем, что на протяжении нескольких дней температура воздуха достигала 45 градусов по Цельсию. В результате вспыхнули протесты, демонстранты в соцсетях стали требовать отставки правительства.

Minval.az