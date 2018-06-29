В Париже участники акции протеста, которая началась на площади Бастилии несколько часов назад, начали крушить витрины и жечь фаеры. К митингующим присоединились провокаторы в чёрной одежде, которые скрывают свои лица под чёрными масками, сообщает «Лайф».
Protest in #Paris against policies of #Macron government pic.twitter.com/Wri6dCTl4P
— Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) 28 июня 2018 г.
Агрессивно настроенные участники демонстрации разбили несколько витрин и напали на здание банка. Полиция попыталась остановить колонну, но демонстранты с криками «Макрон, убирайся!» продолжили разрушительное шествие.
«Même si vous n’le voulez pas nous on est là, pour l’honneur des cheminots et l’avenir de nos marmots…»
Les cheminots en tête de manifestation à Paris, le moral au beau fixe!#28juin #JeSoutiensLaGreveDesCheminots#greveSNCF #SNCF #cheminots #28Jun pic.twitter.com/flTZJhdTJL
— RévolutionPermanente (@RevPermanente) 28 июня 2018 г.
Митинги организовали сотрудники государственной железнодорожной компании, которые не хотят принимать планы президента Франции Эмманюэля Макрона относительно открытия новой организации. Массовые протесты запланированы и в других городах республики.
Отметим, что «рельсовая война» продолжается во Франции уже почти полгода. Кроме открытия новой компании, железнодорожников возмущает реформа, по которой уменьшатся их зарплаты и потеряются льготы.