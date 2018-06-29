В Париже участники акции протеста, которая началась на площади Бастилии несколько часов назад, начали крушить витрины и жечь фаеры. К митингующим присоединились провокаторы в чёрной одежде, которые скрывают свои лица под чёрными масками, сообщает «Лайф».

Агрессивно настроенные участники демонстрации разбили несколько витрин и напали на здание банка. Полиция попыталась остановить колонну, но демонстранты с криками «Макрон, убирайся!» продолжили разрушительное шествие.

Митинги организовали сотрудники государственной железнодорожной компании, которые не хотят принимать планы президента Франции Эмманюэля Макрона относительно открытия новой организации. Массовые протесты запланированы и в других городах республики.

Отметим, что «рельсовая война» продолжается во Франции уже почти полгода. Кроме открытия новой компании, железнодорожников возмущает реформа, по которой уменьшатся их зарплаты и потеряются льготы.

Minval.az