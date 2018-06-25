Ереванские эксперты указывают на риск превращения «ловли коррупционеров» в очередную кампанейщину — безо всяких конкретных результатов для рядовых граждан. Подобную вероятность, в частности, не исключает политтехнолог Армен Бадалян.

«Я, конечно, не отрицаю необходимость борьбы с коррупцией, привлечения к ответственности людей, долгие годы считавшихся неприкосновенными. Однако складывается впечатление, что правительство оставило в стороне все остальные проблемы — социально-экономические, финансовые, миграционные и так далее. Народ, как известно, требует хлеба и зрелищ, а властям пока удается обеспечивать людей только зрелищем. С хлебом пока что проблемы», — сказал эксперт в интервью Sputnik Армения.

По его словам, до сих пор непонятно, какой вектор развития берет правительство, какую экономическую политику прорабатывает, какие планирует реформы в сфере образования или судебной системе.

«Нет обсуждений вокруг этих вопросов. Вместо этого внимание людей целиком и полностью приковано к арестам и громким уголовным делам. Вся эта ситуация превращается в некую кампанейщину», — заметил политтехнолог.

Эксперт отмечает, что борьба с коррупцией должна служить не целью, а лишь инструментом к достижению этой цели. Бадалян пока не видит у нового правительства стремления ставить долгосрочные задачи и решать их.

«На одних показательных арестах далеко не уедешь, тем более, что ни все средства, украденные коррупционерами у государства, можно восстановить. Люди должны на себе почувствовать результаты шагов правительства. А пока зарплаты бюджетников и пенсии не растут, мне очень трудно судить об эффективности нового правительства», — сказал Бадалян.

Сами по себе сегодняшние действия силовиков будут иметь лишь краткосрочный эффект.

Образно говоря, если бы в день ареста Манвела Григоряна состоялись внеочередные выборы, то возглавляемая Николом Пашиняном политическая сила получила бы абсолютное большинство в парламенте. Но в скором времени политический эффект пропадет, и сообщения о задержании того или иного проворовавшегося чиновника станут очередным заголовком на страницах газет.

В то же время громкие коррупционные истории, в преддверии внеочередных парламентских выборов наносят ощутимый удар по позициям Республиканской партии Армении (РПА) — бывшей партии власти. Более того, если республиканцы продолжат сидеть сложа руки и не предпринимать каких-то контратак, их шансы выжить на политическом поле вообще будут сведены к нулю, отмечает собеседник.

По его словам, пока РПА сдает одну позицию за другой, и единственным спасением стал бы радикальный ребрендинг партии.

Minval.az