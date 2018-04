Министерство иностранных дел Великобритании удалил в своём официальном аккаунте в «Твиттере» пост о российском происхождении яда «Новичок», которым, по версии британских спецслужб, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на заявление представителя ведомства.

Why would @foreignoffice delete this tweet from 22 March? pic.twitter.com/Nvu1BfJw9J

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 апреля 2018 г.