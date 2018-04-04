Министерство иностранных дел Великобритании удалил в своём официальном аккаунте в «Твиттере» пост о российском происхождении яда «Новичок», которым, по версии британских спецслужб, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на заявление представителя ведомства.

«Зачем Форин Офис удалил этот твит от 22 марта?» — задались вопросом в российском диппредставительстве в Лондоне.

В удалённом сообщении говорилось, что «мировые эксперты в Лаборатории оборонных наук и технологии (DSTL) в «Портон-Дауне» совершенно точно установили», что вещество, применённое в Солсбери, произвели в России.

Minval.az