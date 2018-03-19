«Любая страна важна для своего соседа, прежде всего с точки зрения безопасности и стабильности, и в этом плане Армения и Турция не являются исключением. Очевидно, что нормализация турецко-армянских отношений окажет положительное влияние на весь регион, обеспечив стабильность и безопасность на Южном Кавказе, открыв дверь для более глубокого регионального сотрудничества, способствуя развитию торговли. Но проблема в том, что Армения далека от приоритетов Турции. В эти дни Анкара сосредотачивается на других проблемах».

Об этом в интервью армянским СМИ заявила эксперт брюссельского аналитического центра EPC Аманда Пол, говоря о решении президента Армении о прекращении процесса подписания армяно-турецких отношений.

По словам эксперта, Турция не изменит свой подход к отношениям с Арменией и продолжит настаивать на том, чтобы вопрос о Нагорном Карабахе был разрешен желательным для Азербайджана образом:

«Вряд ли Турция изменит свой подход к нормализации отношений. Это означает, что Анкара будет и впредь настаивать на прогрессе в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и, в частности, на освобождении оккупированных территорий Азербайджана. Когда дело касается нагорно-карабахского конфликта, сегодняшняя Турция в первую очередь защищает интересы Азербайджана. Турция неоднократно повторяла эту идею, и во время последнего визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Азербайджан он еще раз подчеркнул: «Любая угроза Азербайджану – наша угроза. Международное сообщество и структуры должны продолжать оказывать давление на Армению»».

Minval.az