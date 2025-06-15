Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции по БРИКС, эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении Минобрнауки РФ.

«Группа из 14 российских ученых-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что в составе делегации находились сотрудники подведомственных Минобрнауки России организаций — замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

«После начала боевых действий ученые были доставлены на территорию российского посольства, откуда сегодня выехали в Азербайджан. На текущий момент группа уже пересекла границу, ее безопасности ничего не угрожает», — отметили в министерстве.