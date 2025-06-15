Сегодня в Украине обучаются более 4 тысяч граждан Азербайджана. Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своем выступлении во время выставки и конференции «Образование в Украине».

По его словам, данное мероприятие, на котором представлены вузы его страны, является важным шагом на пути укрепления существующего партнерства между двумя странами в области науки и образования.

«Эти цифры являются ярким примером высокого доверия к украинским университетам и качеству, доступности и международному признанию нашей системы образования.

Украина на протяжении многих лет остается одним из самых популярных направлений образования для азербайджанской молодежи, и мы ценим этот выбор. Именно сегодня формируется будущее наших стран в области науки и образования. Мы особенно заинтересованы в расширении академического обмена и совместных научных проектов. Украинские вузы уже активно участвуют в программе «Erasmus+», предлагая гибкие форматы обучения и применяя современные подходы к обучению. Мы желаем, чтобы больше азербайджанских абитуриентов получали очное, полное и качественное образование в Украине. Потому что именно очное обучение создает прекрасные условия для близкого знакомства с культурой, академического развития и установления настоящих человеческих связей. Украина остается открытой для талантливой молодежи со всего мира. Мы создаем безопасную, дружественную и инновационную образовательную среду, в которой каждый студент может реализовать свой потенциал, стать частью глобального академического пространства. Сегодняшнее мероприятие способствует установлению прямых связей в сфере образования, получению более подробной информации об образовательных программах и созданию новых возможностей для сотрудничества. Пользуясь случаем, желаю новых горизонтов сотрудничества между Украиной и Азербайджаном», — приводит АПА его слова.

Дипломат добавил, что его страна заинтересована в дальнейшем укреплении связей с Азербайджаном в сфере образования, как и во всех сферах.