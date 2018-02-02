«Победить в жесткой информационной войне с Арменией», — с таким воззванием к молодежи Азербайджана выступил директор Институт истории НАНА, академик Ягуб Махмудов. Это заявление ученого прозвучало на расширенном заседании Ученого совета института, посвященное 2 февраля — Дню молодежи.

Академик Ягуб Махмудов говорил о роли молодежи в обществе, заботе и внимании к ним в нашей стране. По словам историка, молодежь в информационной войне должен дать отпор врагу, чтобы он понял, что живет на землях Азербайджана, с которых ему придется уйти. Академик сказал: «Общенациональный лидер Гейдар Алиев считал молодежную политику одним из важнейших направлений действий независимого Азербайджана. Благодаря заботе и вниманию Гейдара Алиева в 70-х и 80-х годах прошлого века тысячи азербайджанских юношей и девушек были направлены на учебу в ведущие вузы бывшего СССР».

Директор института сказал, что по инициативе великого лидера Гейдара Алиева состоялись форумы молодежи Азербайджана: «На I форуме, прошедшего 2 февраля 1996 года, Гейдар Алиев поставил перед молодежью историческую задачу:«Каждый представитель азербайджанской молодежи больше всего должен думать о сегодняшнем дне и будущем независимого Азербайджана».

В своем выступлении председатель Совета молодых ученых и специалистов Института истории Рашад Мустафа отметил, что в учреждении работают 40 молодых людей, они в 2017 году участвовали в 24 международных научных конференциях. Заявлено, что Ламия Гафарзаде была удостоена награды «Молодежь года» Министерства молодежи и спорта, Эльнур Наджиев — за обогащение азербайджаноязычной Википедии награжден различными компетентными органами.

Отметим, что в настоящее время в Институте истории обучаются 3 магистра, специализирующиеся на древней и средневековой истории Азербайджана, изучающие, в том числе древние клинописи (шумерский, аккадский, эламский, хуррский и урарту) и османский почерк (сиягат).

Было отмечено, что двумя новосозданными отделами института: по связям с общественностью и образованием, руководят молодые люди.

На мероприятии выступил председатель Совета молодых ученых и специалистов НАНА Фамин Султанов, поддержавший воззвание института истории к молодежи страны и поздравивший молодых историков учреждения.

Выступивший заведующий отделом Назим Халилов поздравил молодежь учреждения с Днем молодежи и пожелал им успехов.

В заключение группе молодых ученых института были вручены Почетные грамоты.