Сотрудник медиахолдинга «Global Media Group» Эльвин Солдатов совершил восхождение на вершину Гейдара в честь 102-летия со дня рождения общенационального лидера, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Данная информация приводится на официальной странице Global Media Group в соцсети Facebook.

Элвин Солдатов с помощью проводников за около 3,5 часа поднялся на вершину Гейдара на высоте 3751 метра над уровнем моря в массиве Гызылгая хребта Башдаг в системе Большого Кавказа.