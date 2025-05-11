Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Информацию приводит Национальная служба гидрометеорологии.

Утром в ряде пригородных районов возможен кратковременный дождь. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем — 20-25° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 757 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем — 55-60%.

В северных и западных районах Азербайджана, местами возможны осадки и грозы. Ночью и вечером в отдельных местах возможны сильные ливни, град, в высокогорных районах — мокрый снег. Временами прогнозируется туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем — 25-30° тепла, в горах ночью — 7-12° тепла, днем — 15-20° тепла.