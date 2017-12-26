Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева назначен председатель правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Согласно «Азертадж», им стал Фахри Хангусейн оглу Казымов.

Отметим, что Фехри Кязимов является сыном депутата Хангусейна Кязимова.

Другим распоряжением главы государства назначены члены Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда в составе заместителя министра экономики Севиндж Гасановой, заместителя министра финансов Эмина Гусейнова, заместителя министра труда и социальной защиты Идриса Исаева, заместителя председателя Центрального банка Вадима Хубанова и заведующего сектором по вопросам монетарной и фискальной политики отдела по экономической политике и промышленным вопросам Администрации Президента Азербайджана Кямиля Гейдарова.