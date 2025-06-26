Адвокат главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху обратилась в суд с просьбой освободить его на две недели от дачи показаний в рамках слушаний по делу о коррупции. Об этом информирует Ynet.

Необходимость отсрочить дачу показаний адвокат Нетаньяху обосновал тем, что в свете недавней эскалации с Ираном и «других региональных событий» главе правительства необходимо посвятить все свое время решению вопросов в сфере политики и безопасности, в том числе заняться войной в секторе Газа и проблемой освобождения удерживаемых там заложников, пишет Ynet.

Защитник выразил предположение, что в отсутствие премьера суд мог бы уделить больше времени тому, чтобы заслушать показания других свидетелей по этому делу.