В Азербайджане имеются прочные и широкие связи сотрудничества и солидарности между различными религиозными конфессиями. С данным заявлением выступил руководитель Госкомитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов в ходе встречи с главой Церкви Иисуса Христа Святых последних дней по Европе Джеком Джерардом.

Стороны обменялись мнениями о религиозной ситуации в Азербайджане, отношениях между государством и религиозными организациями, а также традициях религиозной толерантности.

Мамедов добавил, что в странах, где сформировалась атмосфера терпимости, существует благоприятная среда для развития межрелигиозного диалога и сотрудничества. Наиболее ярким примером этого, согласно его заявлению, является Азербайджан, где исторически сложились устойчивые традиции веротерпимости.

В ответ Джек Джерард сказал, что политика Азербайджана по расширению межрелигиозного диалога служит ценным примером для других стран. Он также выразил заинтересованность возглавляемой им религиозной организации в развитии взаимных связей с Азербайджаном в этом направлении.