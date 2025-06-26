Гражданина Норвегии депортировали из США из-за мема. 21-летний турист Мадс Миккельсен, тёзка известного датского актёра, заявил, что был задержан в аэропорту Ньюарка и выслан из-за шутливого мема с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Он отметил, что пограничники обнаружили в его телефоне изображение политика с лысой головой в форме яйца, после чего отказали во въезде.

A 21-year-old Norwegian tourist was refused entry into the US, detained, and deported back home after ICE officers found a JD Vance meme on his phone. Follow: @AFpost pic.twitter.com/bc7cbvEGfM — AF Post (@AFpost) June 24, 2025

В ходе досмотра мужчину допрашивали о возможных связях с наркотрафиком, террористической деятельностью и экстремистскими организациями. Под давлением он был вынужден разблокировать свой телефон для проверки. После того как в галерее устройства обнаружили спорный мем с изображением вице-президента, туриста немедленно выслали из США, не предоставив внятных объяснений причин отказа во въезде.

«Они задавали вопросы о наркоторговле, террористических заговорах и правом экстремизме совершенно без причины», — отметил Миккельсен в беседе с изданием Nordlys.

При этом в США опровергли слова норвежца, заявив, что реальной причиной отказа стало употребление им запрещённых веществ. В ведомстве назвали версию с мемом «ложной».

Миккельсен уже вернулся в Норвегию, где планирует обратиться за юридической консультацией относительно возможных действий в этой ситуации.