Гражданина Норвегии депортировали из США из-за мема. 21-летний турист Мадс Миккельсен, тёзка известного датского актёра, заявил, что был задержан в аэропорту Ньюарка и выслан из-за шутливого мема с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Он отметил, что пограничники обнаружили в его телефоне изображение политика с лысой головой в форме яйца, после чего отказали во въезде.

A 21-year-old Norwegian tourist was refused entry into the US, detained, and deported back home after ICE officers found a JD Vance meme on his phone.

