Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров на своем профиле в социальной сети «Фейсбук» затронул вопрос отношений между Россией и Арменией. По его мнению, интересы армянского лобби в Москве и интересы России совершенно разные.

«Россия — союзник Армении…?

Если обратиться с таким вопросом к кому-нибудь, кто насмотрелся программ российского телевидения, где без устали разглагольствуют Бабаяны, Кургиняны, Багдасаряны и армянский орденоносец Соловьев, то ответ будет однозначным — конечно да. Однако, если мы обратимся к международным договорам, заключенным между Россией и Арменией, то вырисовывается совсем другая картина. Вот, например, что говорится о союзничестве в договоре «О дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года. В статье 3 говорится, что «…Сторона может обратиться к другой стороне с просьбой оказания безотлагательной помощи, НЕОБХОДИМОСТЬ, виды и размеры которой определяются путем проведения соответствующих консультаций. Я специально выделил слово «необходимость», которое означает, что не существует такого понятия, как автоматически оказываемая помощь и вопрос о помощи, размерах и ее ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВООБЩЕ определяются в результате консультаций.

Теперь для сравнения дадим этот же пункт из договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Республикой Азербайджан» от 3 июля 1997 года. Так в статье 3 говорится, что «…Высокие договаривающиеся Стороны будут сотрудничать и поддерживать взаимные усилия, направленные на обеспечение их территориальной целостности и неприкосновенности границ. В статье 4 же говорится о том, что «…каждая из Сторон может обратиться к другой Стороне с просьбой проведения безотлагательных консультаций в случае угрозы мира, нарушения мира или нарушения существенных интересов ее безопасности …и стремиться к согласованию подходящих мер для преодоления таких ситуаций». Как мы видим, функциональное содержание показывает, что Россия является в такой же степени союзником Азербайджана, как и Армении. Мне могут возразить, что существует еще «декларация о союзническом взаимодействии между РФ и Республикой Армения», ориентированном в 21 веке. Но если внимательно ознакомиться с этим документом, то мы прочтем удивительные для армянского политического лексикона понятия, которые я здесь изложу без сокращений:

“Стороны исходят из того, что Организации Объединенных Наций принадлежит центральная роль в поддержании международного мира и безопасности при возрастающем в то же время значении региональных структур в предотвращении и мирном урегулировании межэтнических, межконфессиональных, территориальных и иных конфликтов в строгом соответствии с Уставом ООН, решениями Совета Безопасности ООН и нормами международного права.”

Я уверен, что не имеет смысла повторять многократно прозвучавшее на саммитах ОДКБ мнение о том, что находящийся под оккупацией нагорно-карабахский регион Азербайджана не является зоной ответственности участников этой организации. Конечно, скандальное заявление, которое сделал Бордюжа за день до своей отставки и за неделю до награждения памятной медалью министерства иностранных дел России, где министром является Сергей Лавров, воспринимать серьезно не следует. Следовательно, мы можем сделать вывод., что не существует никакой нормативной базы для того, чтобы проплаченные армянским лобби многочисленные пропагандисты продолжали без устали говорить об Армении, как о единственном союзнике России. Во всяком случае, доказательств этого союзничества в договорах, хотя бы в таких, как в уставе НАТО, я не обнаружил. Поэтому, следует принимать, как этнически мотивированные заявления пресс-секретаря МИД РФ госпожи Захаровой о союзничестве с Арменией, об обязательствах поддерживать военно-стратегический баланс между Арменией и Азербайджаном и другие сентенции такого же порядка. Поэтому я пришел к выводу, что деятельность министерства иностранных дел России в этом направлении никак не коррелируется с принятыми российским государством и утвержденными Думой обязательствами России перед Арменией. Пускай мне кто-то ответит на вопрос – зачем российский налогоплательщик должен платить свои деньги за вооружение, которое поставляется Армении. И служит единственной цели- удерживать оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, откуда, напомню, изгнано более 760 тысяч азербайджанцев, как того желает клика С. Саргсяна. Что еще больше настораживает, так это то, что Российское общественное мнение вводится в заблуждение о том, что российские солдаты должны быть готовы отдавать свои жизни, чтобы оборонять вышеуказанные бредовые идеи о «Великой Армении». Согласны ли с этим матери российских парней? Я думаю, что ответ однозначен. Уверен, что нам нужно активнее доносить и раскрывать фальсификации армянских пропагандистов, которые хотят чужими руками таскать «каштаны из огня» для себя. Хотел бы еще напомнить об одном факте в этой связи, что покойному генералу Рохлину о незаконных поставках вооружений в Армению информация пришла из контрольно-ревизионного управления, которое возглавлял на тот период нынешний президент России В.В. Путин. Это напоминание я сделал для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что интересы армянского лобби в Москве и интересы России не одно и то же», — написал он (пунктуация и орфография автора сохранены).