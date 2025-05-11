Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллой бен Заидом Аль Нахаяном.

Информация приводится в сообщении МИД Азербайджана.

Состоялось обсуждение реализации совместных инициатив в рамках стратегического партнерства между двумя странами, перспектив сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также вопросов региональной и международной безопасности.

Министры рассмотрели возможности расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, туристической и других сферах. Стороны выразили удовлетворение уровнем взаимодействия и взаимной поддержкой на международных платформах.

Собеседники также обменялись мнениями по другим актуальным вопросам двустороннего и регионального характера, представляющим взаимный интерес.