Президент России Владимир Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение КРОВАВОЙ БОЙНИ.

Об этом говорится в заявлении американского лидера Дональда Трампа.

«Украина должна согласиться на это НЕМЕДЛЕННО. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли заключение соглашения, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которую без Соединенных Штатов Америки выиграть было невозможно (даже близко!). Проведите встречу, сейчас же!!!», — добавил президент США в соцсети Truth Social.