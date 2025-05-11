США и Китай по итогам переговоров в Женеве достигли соглашения о сокращении торгового дефицита. Информацию приводит Reuters со ссылкой на источники в американской делегации.

«Торговый представитель США Джеймисон Грир… охарактеризовал итоги переговоров как «соглашение, достигнутое с нашими китайскими партнёрами», которое поможет сократить дефицит торгового баланса США в размере $1,2 трлн», — говорится в сообщении.

В состав делегации США входил глава Минфина Скотт Бессент. Он поведал, что подробности сделки объявят в понедельник, 12 мая. Бессент заявил, что Дональд Трамп полностью осведомлён о результатах «продуктивных переговоров».