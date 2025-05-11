Неопределенность в поведении президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросам международных отношениях похожа на подготовку к войне.

Данное заявление озвучила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, комментируя встречу «коалиции желающих» в Киеве 10 мая.

По ее словам, Макрон много раз утверждал, что знает способы, которые позволят урегулировать конфликт в Украине, но боевые действия продолжаются до сих пор.

«Я не знаю, хочет ли он мира. У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — говорится в ее заявлении.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Ле Пен подвергла критике подход Макрона в рамках работы в «коалиции желающих». По ее мнению, французский президент ставит себя «на место воина», тогда как Франции следует, наоборот, играть роль посредника на пути к миру.

Отвечая на просьбу оценить миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, Ле Пен заявила, что тот, в отличие от Макрона, «хотя бы думает о мире». Прогнозировать, удастся ли американскому президенту достичь урегулирования конфликта между Россией и Украиной, политик отказалась. «Я не могу ответить, у меня нет хрустального шара», — отметила она.