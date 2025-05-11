С 12 по 19 мая в Азербайджане пройдет неделя безопасности движения под условным названием «Пешеходы, будьте внимательны!».

Согласно информации Главного управления дорожной полиции (ГУДП), в рамках мероприятия будут приняты усиленные превентивные и контрольные меры против нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также будет проведена агитационная и просветительская работа для повышения информированности населения.

Управление еще раз призвало пешеходов быть внимательными, а также пригласило общественные институты, особенно представителей медиа-пространства, к сотрудничеству в рамках этой акции.