Президент Украины Владимир Зеленский вновь указал на то, что в четверг приедет в Турцию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным — даже если перемирие не начнётся.

Об этом президент заявил в ходе своего обращения к нации.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры, и Зеленский быстро согласился.

При этом представители администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили об отсутствии информации о планах Владимира Зеленского посетить Турцию 15 мая.